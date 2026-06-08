CBAM и новые квоты ЕС грозят украинской металлургии потерей более $1 млрд экспорта в год – 'АрселорМиттал'

Полноценный запуск механизма CBAM и введение новой системы защитных квот ЕС могут существенно ослабить позиции украинской металлургии на европейском рынке. В "АрселорМиттал Кривой Рог" заявляют, что уже потеряли 300 тыс. тонн экспортных заказов в ЕС в первом квартале 2026 года, а при неблагоприятном сценарии совокупные потери украинских металлургов могут превысить $1 млрд в год.

Видео дня

По словам менеджера по регуляторным вопросам "АрселорМиттал Кривой Рог" Юлии Проскуровой, после запуска CBAM европейские покупатели, которые вынуждены платить дополнительные углеродные платежи в размере €50–75 за тонну продукции, начали отменять заказы на украинский металл и чугун. В результате предприятие потеряло около четверти от запланированных поставок в ЕС на 2026 год.

"Потеря 300 тысяч тонн заказов уже привела к остановке цеха блюминга, который работал с 1958 года", – отметила Проскурова.

В компании подчеркивают, что полноценно компенсировать потерю европейского рынка не удалось. Несмотря на попытки нарастить продажи в Украине, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, внутренний рынок не способен поглотить такие объемы продукции. Дополнительным вызовом остается конкуренция с дешевым импортом из Китая и Турции.

Ситуацию может осложнить новая система защитных мер ЕС по импорту стали, которая должна заработать с 1 июля. По оценкам компании, в случае применения общих тарифных квот экспорт арматуры из Украины может сократиться на 40–100%, а поставки катанки – на 25–60%. Общие потери украинского металлургического экспорта могут превысить $1 млрд, что составляет около 63% нынешних поставок соответствующей продукции.

В компании подчеркивают: одновременное действие CBAM и новых квот создает двойной негативный эффект. Если CBAM повышает стоимость украинской продукции для европейских покупателей, то новые квоты напрямую ограничивают физические объемы экспорта, а поставки сверх установленных лимитов будут облагаться пошлиной в размере 50%.

По оценкам предприятия, в краткосрочной перспективе это может привести к снижению украинского экспорта и сокращению ВВП на 0,6–1%, а к 2030 году совокупный негативный эффект может вырасти до 2,5–3% ВВП. Для производителей длинного проката существует риск практически полной потери европейского рынка в среднесрочной перспективе.

В "АрселорМиттал Кривой Рог" подчеркивают, что украинская металлургия не является источником избыточной стали на рынке ЕС. По оценкам ОЭСР, производственные мощности сталелитейной отрасли Украины после начала полномасштабной войны сократились на 80%. При этом предприятия продолжают работать в условиях постоянных ракетных и дроновых атак, поддерживая экспорт, занятость и валютные поступления для государства.

Напомним, по прогнозам GMK Center, к 2030 году финансовая нагрузка на металлургическую отрасль из-за CBAM вырастет с 12% до 26%. При этом экспорт длинного проката и квадратной заготовки может полностью прекратиться, экспорт чугуна сократится на 75%, а плоского проката – на 30%. Общие потери металлургического экспорта составят $1,75 млрд, а совокупные платежи по CBAM в 2026–2030 годах - €1,2 млрд.