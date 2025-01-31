'БРСМ-Нафта' заставили заплатить 140 млн грн штрафа за неуплаченные налоги – СМИ

Сеть АЗС "БРСМ-Нафта" заставили возместить государству 140 млн грн нанесенного ущерба по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на отраслевой портал enkorr и на Офис генерального прокурора, Бюро экономической безопасности и собственные источники.

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"Два предприятия, входящие в группу компаний по продаже топлива через известную сеть АЗС, возместили государству 140 млн грн нанесенного ущерба по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщили Офис генерального прокурора и Бюро экономической безопасности. По информации источников enkorr в этих ведомствах, речь идет о компании группы "БРСМ", - пишет enkorr.

В сообщении отмечается, что должностные лица предприятий в 2021-2023 годах не отразили в налоговых декларациях по НДС финансово-хозяйственные операции с одним и тем же контрагентом, скрыв фактически полученные средства на сумму 435 млн грн и 560 млн грн соответственно.

"По выводам следствия, такие действия привели к занижению налоговых обязательств и непоступлению в государственный бюджет более 140 млн грн НДС", - информирует издание.

"Во время досудебных расследований нанесенный ущерб был полностью возмещен обоими обществами, и 140 млн грн уже поступили в государственный бюджет", - отметили в БЭБ.

По данным enkorr, бухгалтеру и директору предприятий объявлено о подозрении, после чего в суд направлено ходатайство об освобождении их от уголовной ответственности в связи с полным погашением нанесенного ущерба.

Как сообщалось, правоохранительные органы расследуют уголовное дело в отношении неуплаты 5 млрд грн налогов Фастовским заводом органических растворителей, который тоже входит в группу "БРСМ".

Всего, по оценкам Консалтинговой группы "А-95", в течение 2023-2024 гг. "БРСМ" не доплачивала в бюджет более 100 млн грн операционных налогов ежемесячно (НДС, налог на прибыль, НДФЛ и ЕСВ).