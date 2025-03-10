Бронирование в Дії будет временно недоступно: в чем причина

В Украине временно приостановят бронирование военнообязанных через приложение государственных услуг Дія. Услуга будет недоступна во вторник, 11 марта, с 9:00 до 18:00.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Дії. Уже с 18:00 бронирование в приложении можно будет проводить, как и раньше.

Причина в том, что на портале будут проводить технические работы. Они будут связаны только с сервисом бронирования, другие возможности будут предоставляться без задержек.

"Команда Дії совершенствует взаимодействие с Единым перечнем органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций для должностных лиц государственных органов, принявших решение о критичности предприятий", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины изменил правила бронирования военнообязанных во время военного положения и определение критически важных предприятий. В частности, для определения критичности будет применяться месячный период расчета средней заработной платы.

С марта 2025 года также вступили в силу изменения в мобилизационное законодательство. Теперь представители некоторых профессий могут получить отсрочку от мобилизации, если работают в важной для экономики страны отрасли. В то же время, часть других работников может потерять бронирование.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно действующему закону о мобилизации претендовать на получение отсрочки могут аграрии. Соответствующие списки своих сотрудников аграрные предприятия и производители продовольствия должны представлять в профильное Министерство аграрной политики и продовольствия.

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