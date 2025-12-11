Бронирование от мобилизации будут забирать без предупреждения? В Минэкономики обратились к украинцам

В украинских СМИ распространяется утверждение, что бронирование для работников критически важных предприятий могут якобы забирать мгновенно и без предупреждения, однако это не соответствует действительности. На самом деле базовые правила не менялись, а принятые нововведения лишь упрощают процедуру бронирования и позволяют предприятиям стабильно удерживать ключевых специалистов.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины. Там отмечают, что распространенная информация является некорректной трактовкой норм обновленного законодательства.

Министерство экономики официально подчеркнуло, что никаких резких отмен отсрочек не предусмотрено и не введено. Несмотря на громкие заголовки, базовый механизм бронирования военнообязанных для критически важных предприятий работает так же, как и раньше:

отсрочка предоставляется через предприятие , которое имеет статус критически важного;

, которое имеет статус критически важного; если предприятие теряет статус (что потенциально может произойти из-за невыполнения критериев или изменения его деятельности), то бронирование работников прекращается ;

; это правило действует с момента появления системы бронирования, а не является новой нормой.

Что изменилось на самом деле

Поправки в законодательстве не усложняют процедуру, они делают ее более гибкой и удобной для предприятий, обеспечивающих оборону, экономику и критическую инфраструктуру. Теперь работников предприятий оборонно-промышленного комплекса можно бронировать на 45 календарных дней.

В Минэкономики отмечают, что это важное решение, ведь раньше срок был короче, и предприятиям приходилось чаще обновлять документы, что создавало риски потерять специалиста в момент формальных процедур. Также был отменен 72-часовой срок проверки.

Ранее списки работников, поданные на бронирование, должны были пройти проверку в течение 72 часов. Теперь этот обязательный лимит отменен, что снимает технические задержки и нагрузку со структур, работающих с данными предприятий.

В некоторых СМИ фразу "прекращение бронирования в случае потери статуса критически важного" неправильно подали как возможность моментальной отмены отсрочки "без предупреждения". На самом деле это старая норма, которая действовала с самого начала, а не какой-то новый инструмент.

Таким образом, речь идет не о хаотичных изменениях, а об обычном механизме, существующем столько же, сколько и сама система бронирования. Как и раньше, компании имеют право подавать списки работников, если они обеспечивают важные для обороны процессы или поддерживают критическую инфраструктуру,

