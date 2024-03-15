Бронирование должно происходить не по уровню зарплаты, а по экономической целесообразности, – адвокат Кравец

Тема экономического бронирования от мобилизации уже поднималась в обществе, однако эта инициатива не была воспринята – потому что она нарушает конституционные права граждан и угрожает остановкой градообразующим предприятиям. Об этом заявил глава Адвокатского объединения Кравец и партнеры адвокат Ростислав Кравец в комментарии Фактам ICTV.

"На самом деле это (бронирование по уровню зарплаты. – Ред.) прямое нарушение норм Конституции Украины, а именно статьи, которая предусматривает равенство всех граждан перед законом независимо от имущественного положения и другого. Я считаю, что в таком виде нельзя выносить это предложение ни в парламент, ни ставить на голосование в правительстве и принимать постановление Кабинета министров. С одной стороны, это будет прямым нарушением, а с другой, это станет определенным подрывом репутации государственной власти и фактически разделением украинцев на какие-либо сорта", – считает адвокат.

Он обратил внимание, что необходимость этих работников в области национальной экономики не решается при бронировании в зависимости от уровня заработной платы. Напротив, это порождает больше вопросов о справедливости.

"Решается чисто получение государством налогов без предоставления соответствующей аргументации. Например, не сможет быть забронированное лицо, производящее хлебную продукцию и получающее меньше средств, чем сотрудник маркетинговой компании, который поставляет этот хлеб в магазины, где получает значительно большую заработную плату", – пояснил Ростислав Кравец.

В то же время, он акцентировал: на практике большое количество предприятий обеспечивают работой небольшие города. И если там мобилизовать несколько человек, то более сотни граждан могут фактически остаться без работы.

Чтобы обеспечить деятельность национальной экономики и поступления средств, нужно брать на себя ответственность руководителям военных администраций и самостоятельно определять предприятия, которые нужны для работы в определенном регионе. На практике существует большое количество предприятий, которые снабжают работой небольшие города. Если там мобилизовать одного или двух человек, то без работы могут остаться 300-400 человек. К сожалению, об этом никто не говорит, пытаясь лишь в общем виде кого освободить от мобилизации по уплате налогов. Это неправильно" – резюмировал Кравец.