Британия продлила программу защиты украинцев: что известно

В Великобритании решили продлить программу защиты украинцев Ukraine Permission Extension. Она будет действовать еще как минимум 24 месяца.

Об этом во время выступления в Палате общин заявила министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер. По ее словам, Великобритания и в дальнейшем будет прилагать все усилия, чтобы поддерживать Украину.

"Мы продолжим делать все возможное, чтобы поддержать Украину, продолжив действие программы Ukraine Permission Extension еще на 24 месяца. Более подробная информация будет обнародована позже", – сказала министр.

Она отметила, что Великобритания продолжает делать свой вклад в помощь тем, кто убегает от преследований или конфликтов, – в частности, это семьи из Украины, Сирии и Гонконга.

Как работает эта программа

Ukraine Permission Extension Scheme (UPE) – это программа, которая позволяет украинцам, которые уже находятся в Великобритании по одной из украинских схем, продлить разрешение на проживание на срок до 18 месяцев. Эта программа сохраняет все права, предоставленные по схемам Homes for Ukraine, Ukraine Extension Scheme и Ukrainian Family Scheme: право на работу, доступ к социальным выплатам, медицинское обслуживание и образование.

Владельцы украинских виз, которые уже находятся в Великобритании по упомянутым выше визовым схемам, имеют право подать заявку на продление разрешения не ранее чем за 28 дней до окончания срока действия их первоначальной визы. Подача заявки является бесплатной. После ее одобрения статус будет обновлен в системе eVisa.

"Вы можете подать заявление по этой схеме для своего ребенка, если он родился в Великобритании после 18 марта 2022 года и один из его родителей является гражданином Украины, получившим разрешение на пребывание в Великобритании по одной из украинских схем", – отмечают на сайте британского правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи гражданам Украины. В частности, он требует ограничить помощь по программе выплат на детей "800+" и медицинское страхование для нетрудоустроенных украинцев.

Польское правительство не будет спорить с требованием Навроцкого по ограничению выплат гражданам Украины по программе "800+". Это означает, что уже скоро Сейм может принять поправки, согласно которым деньги будут получать только работающие украинцы.

