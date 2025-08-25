Президент Польши наложил вето на закон о выплатах украинцам: кого хотят оставить без денег

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи гражданам Украины. В частности, он требует ограничить помощь по программе выплат на детей "800 Плюс" и медицинское страхование для нетрудоустроенных украинцев.

Видео дня

Об этом сообщает Interia. Свою позицию он назвал фундаментальной и предупредил, что не подпишет законопроект о помощи гражданам Украины в том виде, в котором он был представлен.

Что предлагает Навроцкий?

"Закон должен быть изменен сегодня. На протяжении всей избирательной кампании я был убежден, что ... помощь "800+" должна быть предоставлена беженцам, которые берут на себя обязательства работать. Закон о помощи гражданам Украины, который я получил на свой стол, не содержит этой поправки, которая была предметом общественного обсуждения. Я не меняю своей позиции", – сказал Кароль Навроцкий.

В то же время польский президент предлагает расширить действие программы "800+". Он хочет, чтобы средства, а именно 800 злотых (почти 9000 грн по актуальному курсу) ежемесячно на каждого ребенка, выплачивались также гражданам с детьми старше 18 лет, которые продолжают выполнять обязанность обучения путем посещения:

учреждений высшего образования;

курсов профессиональной квалификации

Какие еще изменения планируются?

В то же время он добавил, что предложил польскому Сейму принять собственный законопроект с важными поправками. "В этом законопроекте я также предлагаю новые решения о предоставлении гражданства не только гостям из Украины, но и из других регионов", – сказал он.

продлить срок предоставления убежища украинским гражданам , которые бегут от войны, до 4 марта 2026 года;

, которые бегут от войны, до 4 марта 2026 года; продлить процесс предоставления гражданства с 3 до 10 лет ;

; ужесточить наказание за незаконное пересечение границы ;

; отмена льготы для граждан Украины, которые пересекают границу на короткие периоды по разрешению на местное пограничное движение.

Также президент отметил необходимость "ликвидации российской пропаганды" и установления партнерских польско-украинских отношений. Для этого он предложил приравнять в Уголовном кодексе Польши поддержку бандеровского движения к поддержке нацизма.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Польше уже в сентябре планируют ужесточить правила помощи украинским беженцам. Предоставлять жилье в центрах будут только уязвимым группам населения, кроме того, значительно усилят контроль и проверку документов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!