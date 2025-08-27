Правительство Польши согласилось изменить условия выплат украинцам: кого хотят оставить без денег

Польское правительство не будет спорить с требованием президента страны Кароля Навроцкого по ограничению выплат гражданам Украины по программе "800+". Это означает, что уже скоро Сейм может принять поправки, согласно которым деньги будут получать только работающие украинцы.

Об этом сообщает money.pl. На заседании польского Кабинета министров 27 августа премьер Дональд Туск заверил, что необходимый законопроект уже "практически готов".

Туск согласился с Навроцким

Несмотря на ряд существующих политических разногласий, Туск согласился, что в вопросе финансовой поддержки украинцев в Польше позиции президента и правительства совпадают. Это означает, что безработных украинцев с несовершеннолетними детьми, скорее всего, оставят без ежемесячной выплаты в 800 злотых (почти 9000 грн по нынешнему курсу).

"Законопроект по этому вопросу практически готов... Мы не будем спорить, ведь мы сами предложили изменения в льготы "800+", – пояснил Туск.

Впрочем, он отметил, что заблокированный президентом законопроект охватывает не только выплаты украинцам, а значительно больше вопросов, поэтому наложенное на него вето может иметь "неприятные последствия" для местного бизнеса. Следует отметить, что отклоненный закон также предусматривал предоставление украинцам бесплатного доступа к системе образования и здравоохранения Польши до марта 2026 года.

Сейчас, по условиям программы, 800 злотых выплачивают на детей 7-18 лет (в том числе детей иностранных граждан), только если они учатся в польских школах. Недавно канцелярия президента Польши внесла в Сейм альтернативный законопроект, который предусматривает внедрение второго условия: родители таких детей должны быть трудоустроены и платить налоги в Польше.

Следует отметить, еще во время предвыборной кампании Навроцкий обещал, что в случае его победы деньги через "800+" будут выплачивать только работающим иностранцам. Источники журналистов предполагают, что основой для нового закона станет именно законопроект, который разработали в канцелярии Навроцкого, но с учетом некоторых важных элементов из ветированного документа.

Реакция Еврокомиссии

В Еврокомиссии (ЕК) уже напомнили польским властям, что, согласно Директиве Евросоюза о временной защите, государства-члены должны предоставлять медицинскую и социальную поддержку тем, кто не имеет собственных ресурсов, в том числе и украинцам. В то же время представитель ЕК отметил, что объем помощи определяют именно государства-члены.

Кроме того, недавно Еврокомиссия приняла решение дополнительно выделить 3 млрд евро странам, которые принимают украинских беженцев, чтобы ослабить финансовое бремя их содержания. "Мы только недавно, перед летом, опубликовали решение о предоставлении еще трех миллиардов государствам-членам, которые принимают украинских беженцев", – отметил спикер.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Польше уже в сентябре планируют ужесточить правила помощи украинским беженцам. Предоставлять жилье в центрах будут только уязвимым группам населения, кроме того, значительно усилят контроль и проверку документов.

