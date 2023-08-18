Британия отказала партнеру Абрамовича Швидлеру в снятии санкций: что известно

Российский миллиардер Евгений Швидлер просил снять с него экономические санкции, однако Высокий суд Лондона отказал олигарху и вынес решение в пользу правительства Британии. Бизнес-партнер Романа Абрамовича пытался разжалобить представителей правосудия тем, что арест его активов "не дает нормально жить".

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Решение было опубликовано на сайте суда 18 августа. Отметим, что ограничения против Швидлера, гражданина Великобритании и США, были введены в марте 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину.

Миллиардер попал в санкционный список из-за связей с Абрамовичем и российскими компаниями "Сибнефть" и "Евраз". Кроме прочего, были арестованы два частных самолета бизнесмена.

Представители Швидлера попытались обжаловать это решение в суде. Юристы утверждали, что миллиардер якобы не имеет никаких отношений с Владимиром Путиным, не участвует в российской политике и не был в РФ с момента похорон Бориса Ельцина в 2007 году. Кроме того, санкции навредили репутации, лишили возможности распоряжаться активами и вести бизнес, утверждали адвокаты Швидлера.

Также они заявили, что якобы "страдает семья" бизнесмена. Дети вынуждены были уйти из английских школ и уехать к нему в США, и теперь мать редко видит их (она живет в Великобритании и не имеет вида на жительство в Штатах).

Судья Нил Гарнэм отверг все аргументы адвокатов Швидлера и оставил санкции в силе.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в Великобритании частично сняли санкции с российского олигарха Олега Тинькова. Ограничения также хотели снять с Евгения Швидлера.

– Известно, что частные самолеты Швидлера до введения ограничений находились в аэропортах Фарнборо и Биггин-Хилл. Стоимость самолетов – около $58 миллионов.

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