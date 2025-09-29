Более 75 млн грн экономии для военных: 'Укрнафта' получила спецнаграду Минобороны

Государственная компания "Укрнафта" получила специальную награду Министерства обороны Украины как партнер национальной программы лояльности для военных "Плюсы" в приложении Армия+.

Компания присоединилась к программе лояльности в декабре 2024 года. И первой среди топливных ритейлеров предложила военным скидки на топливо и товары в крупнейшей сети АЗК Украины – UKRNAFTA.

С тех пор ими воспользовалась почти 161 тыс. клиентов в пикселе. Они заправили более 24 млн л горючего, сэкономив почти 65 млн грн. 11 млн гривен военные сэкономили на приобретении еды и сопутствующих товаров на АЗК UKRNAFTA.

В целом экономия в рамках программы "Плюсы" для клиентов UKRNAFTA превысила 75 млн гривен.

"Для нас честь приобщиться к миссии программы – внедрение культуры благодарности военным. Спасибо Минобороны за такую важную инициативу и всей команде "Укрнафты" – тем, кто работал над запуском проекта, и тем, кто каждый день работает для воинов по всей Украине", – отметил исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрнафта" Юрий Ткачук.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.