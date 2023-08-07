Блокада портов РФ – это очень мощный ход, который поможет полностью разблокировать украинские порты – СМИ

Украина атаковала российские корабли, а затем объявила самые большие морские порты РФ опасными для судоходства. Так она получила мощный рычаг для переговоров с террористом, ведь блокада портов для России чрезвычайно болезненна.

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Об этом говорится в материале РБК Украина.

"Украина назвала 6 крупнейших портов агрессора - Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань - опасными для судоходства. То есть дала понять, что эти обстрелы будут продолжаться. Это - сигнал прежде всего для иностранных компаний-операторов судов и страховых компаний : будьте готовы нести убытки, если продолжите заходы в эти порты", - указывает издание.

Фактически Украина, порты которой уже больше года находятся в блокаде РФ, дала агрессору зеркальный ответ ее же инструментами. И для России это будет очень болезненно – ведь ее торговля через черноморские порты оценивается в 100 миллиардов долларов в год, акцентирует издание.

"Блокада портов России в ЧМ дает Украине мощный рычаг для выполнения требований - в том числе по освобождению территорий и компенсации нанесенного ущерба. Но самое главное - что Украина получила возможность полностью разблокировать порты для экспорта всех видов грузов, а не только зерновых. Ведь теперь переговоры по разблокировки будут происходить на равных условиях. Сейчас Украина должна не ослаблять давление, а продолжать его, несмотря на возможную агрессию со стороны РФ", - отмечает издание.

Напомним, ранее Федерация работодателей транспорта Украины опубликовала исследование, в котором отметила, что разблокирование экспорта через морские порты станет фундаментом восстановления экономики нашей страны и безопасности в целом регионе. Это даст Украине 10% ВВП и 135 млрд грн налоговых поступлений, а также позволит восстановить более 500 тысяч рабочих мест.