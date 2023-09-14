Блокада и провокации РФ в Черном море – Болгария обсуждает с НАТО возможный ответ

Болгария проводит переговоры с союзниками по НАТО о том, как реагировать на провокации страны-террористки России в Черном море. В частности, речь идет о частичной блокаде РФ ее черноморской исключительной экономической зоны.

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Об этом рассказал министр обороны Болгарии Тодор Тагарев в интервью Euractiv. По его словам, Россия объявила часть болгарской экономической зоны в Черном море закрытой для судоходства до конца сентября из-за военных учений в этом районе.

Со своей стороны Болгария считает эти действия провокацией. "Болгария обсуждает ответ на эти провокации – как самостоятельно, так и с нашими союзниками по НАТО", – отметил Тагарев.

На вопрос, разработала ли Болгария сценарии на случай нападения РФ на грузовые суда, следующие из украинских портов через болгарские воды или экономическую зону в Черном море, в Минобороны ответили, что таких сценариев нет.

В министерстве добавили, что дополнительные меры по обеспечению безопасности судоходства в экономических зонах "могут быть обеспечены только действиями НАТО в соответствии с Уставом ООН и международным морским правом, скоординированными с другими партнерами в регионе".

"Болгарская позиция по безопасности в Черном море всегда основывалась на принципе союзнической солидарности, союзнических действий и союзнических гарантий в рамках НАТО. При принятии такого союзнического решения Болгария внесет свой вклад в соответствии со своими возможностями", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Эстонии задержаны бизнесмены, подозреваемые в нарушении санкций ЕС против России. Предприниматели и коммерческое объединение после введения ограничений продолжали экономическую деятельность с российским коммерческим объединением.