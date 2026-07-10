Бизнес призвал Кулебу не подписывать приказ о повышении железнодорожных тарифов на 30%

Представители промышленных ассоциаций Украины обратились к вице-премьер-министру – министру развития общин и территорий Алексею Кулебе с призывом не подписывать приказ о повышении железнодорожных тарифов на 30 %, поскольку документ подготовлен с нарушением требований законодательства. В случае его принятия именно министр будет нести ответственность за решение, которое может быть обжаловано из-за несоблюдения регуляторных процедур. Вместо этого проект приказа необходимо доработать.

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Об этом говорится в письме, подписанном руководителями ОП "Укрметаллургпром", Федерации работодателей транспорта Украины, Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины, Союза химиков Украины, Всеукраинского союза производителей строительных материалов и ассоциации "УкрФА". По мнению подписантов, документ не соответствует требованиям Закона "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" и в нынешнем виде не может быть согласован.

В письме отмечается, что подписание такого приказа создает для министра риски личной ответственности, ведь проект подготовлен с многочисленными процедурными нарушениями. В частности, анализ регуляторного воздействия не содержит надлежащего экономического обоснования, не объясняет необходимости государственного вмешательства, не оценивает последствий для бизнеса, государства и граждан, а также не содержит ссылок на источники данных и методику проведения расчетов. Кроме того, проект приказа не был включен в План подготовки регуляторных актов Минразвития на 2026 год, что, по мнению промышленников, также является нарушением установленной процедуры.

В обращении отмечается, что министерство фактически рассмотрело лишь один вариант решения проблемы – повышение тарифов, не проанализировав других возможных альтернатив. В то же время авторы письма обращают внимание на то, что сам анализ регуляторного воздействия в большей степени обосновывает финансовые потребности "Укрзалізниці", чем оценивает влияние решения на экономику страны и конкурентоспособность украинских производителей.

Промышленники подчеркивают, что предложенное повышение тарифов является экономически необоснованным и может нанести значительный ущерб экономике. Согласно приведенным в письме расчетам ГП "Укрпромзовнексэкспертиза", аналогичное повышение тарифов может привести к потере около 96 млрд грн ВВП в год, сокращения экспорта на 2,4 млрд долларов, уменьшения налоговых поступлений на 36 млрд грн и падения объемов грузовых перевозок на 27 млн тонн. Среди других рисков называют остановку отдельных предприятий, сокращение рабочих мест, ускорение деиндустриализации и дополнительное давление на курс гривны.

В связи с этим авторы обращения призывают министра не согласовывать документ в нынешней редакции и вернуть его на доработку с соблюдением требований регулирующего законодательства.

Ранее аграрный бизнес и промышленные ассоциации также призвали премьер-министра Юлию Свириденко и главу ОП Кирилла Буданова не допустить повышения грузовых тарифов "Укрзалізныці" на 30%: представители ассоциаций заявили, что такое повышение является экономически необоснованным, противоречит принципам евроинтеграции и лишь усугубит кризис в экономике.