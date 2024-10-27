Бизнес оживит интерес к 'зеленой' энергетике после имплементации европейских экологических стимулов

Бизнес оперативно переориентируется на использование зеленой электроэнергии в собственном производстве, если государство свяжет это с возможностью сократить платежи по экоподатку.

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Об этом заявила адвокационная менеджер евроинтеграционных реформ, аспирантка по климатической экономике Ольга Евстигнеева, добавляя, что особую выгоду от покупки зеленой электроэнергии получат экспортеры разных товаров в ЕС.

"Речь идет о том, что если вы модернизируетесь, и вы уже станете менее углеродоемкими, и просто не будете платить, точнее, вы будете платить с той базы, которая у вас будет", – сказала Евстигнеева.

По ее словам, для металлургии, для тех видов промышленности, где электроэнергия есть в значительной части себестоимости продукции, это уже будет очень выгодно.

"Тем более что у нас с 2026 года будет CВАМ в платной фазе", - добавила она.

Эксперт отметила, что в ЕС работает механизм гарантий происхождения, потому что там есть углеродное ценообразование.

"То есть это не на волонтерской основе, это обязательно для них. Это как часть, например, финансовой, нефинансовой, бухгалтерской отчетности, для того, чтобы платить меньше налога", - рассказала Евстигнеева.

Ранее сообщалось, что ГП "Гарантированный покупатель" прогнозирует низкий спрос на покупку гарантий происхождения на электроэнергию из возобновляемых источников из-за отсутствия экономических стимулов для бизнеса и предлагает ввести налоговые стимулирования для решения этой проблемы.

По мнению директора госпредприятия, стоит проработать вопрос о внесении изменений в законодательство для того, чтобы объем начисленных обязательств по эконалогу можно было уменьшать для предприятий, которые покупают зеленую электроэнергию и подтверждают ее гарантиями происхождения.