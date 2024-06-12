Без повышения налогов проблемы с зарплатами в ВСУ могут возникнуть в августе: в Кабмине два месяца готовили решения, а Шмыгаль все опроверг 

В Украине уже в августе должны повысить основные налоговые ставки (НДС и военный сбор). В Минфине, как рассказывают высокопоставленные собеседники и в правительстве, и в Офисе президента, как минимум два месяца готовили соответствующий законопроект, однако премьер-министр Денис Шмыгаль неожиданно для членов своего Кабмина эту информацию опроверг.

Отвечая на вопросы народных депутатов в Раде премьер заявил: "мы не начали и не обсуждали в правительстве вопрос повышения налогов". Возможно, премьер имел ввиду именно обсуждение на уровне всего правительстве, а не Министерства финансов. Однако большинство СМИ поняли его заявление как опровержение планов повысить налоги.

"Мы сами были мягко скажем удивлены. У него спрашивали, почему он так сказал. Он не смог ответить. Два месяца готовим людей к решению и тут такое заявляет", – рассказывает высокопоставленный собеседник OBOZ.UA.

На самом деле Министерство финансов уже разработало конкретное предложение. OBOZ.UA писал о нем еще 11 мая. НДС должны повысить на 1-2%, а военный сбор – на 3,5%, 23 мая эту же информацию подтвердили и собеседники издания Forbes. Представители "Слуги народа", министр финансов Сергей Марченко, приближенные к правительству эксперты – все говорили о том, что повышать налоги придется. А министр Марченко в интервью еще несколько недель назад отказывался давать четкий ответ о повышении налогов (мол, сперва нужно посчитать).

По информации OBOZ.UA, расчеты велись в первую очередь касательно НДС. Было несколько предложений (повышение на уровень 1% или 2%). Когда Шмыгаль заявил, что решение даже не обсуждалось, это вызвало недоумение в первую очередь у его же коллег.

"Мы должны подать законопроект после 28-29 июня, тогда будет согласование очередного транша МВФ. И после этого в первой недели июля планировали подавать законопроект. Еще Рада должна успеть принять. А уже в августе может оказаться, что нечем платить зарплаты в армии", – рассказали собеседники OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее нардеп от "Слуги народа" Сергей Гривко предложил ввести налог для тех, кто имеет меньше трех детей, но после скандала передумал. Нардеп зарегистрировал законопроект "о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о создании предпосылок для улучшения демографической ситуации".

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