Без пенсий оставят тех, кто не выполнит эти условия: в ПФУ озвучили нормы

В Украине пенсионный возраст зависит от размера стажа. Это может быть 60, 63 или 65 лет. При этом определить свой пенсионный возраст можно заранее.

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Как сообщили в ПФУ, в соответствии со статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" продолжительность страхового стажа, дающего право на назначение пенсии по возрасту в 2025 году, составляет:

по достижении возраста 60 лет - не менее 32 лет;

по достижении возраста 63 года - не менее 22 лет;

по достижении возраста 65 лет - не менее 15 лет.

При этом, если возраста 60 / 63 / 65 лет лицо достигло в 2024 году, а обращается за назначением пенсии в 2025 году, то необходимый для назначения пенсии страховой стаж составляет 31 / 21 / 15 лет соответственно. Обратиться за назначением пенсии можно как лично - в любой сервисный центр Пенсионного фонда независимо от места жительства, так и дистанционно, воспользовавшись порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины https://portal.pfu.gov.ua/

Для получения данных на портале ПФУ необходимо пройти авторизацию. Это можно сделать с помощью Дії, своего банка, электронной подписи. На портале ПФУ вы увидите свой общий стаж, который учтен по состоянию на сегодня.

Кроме того, в разделе "Мой страховой стаж" вы можете увидеть по годам, где вы работали. В разделе "Моя зарплата" можно сравнить ту зарплату, которую вы получали на своем месте работы, со средней зарплатой по стране на тот момент. Чем больше ваша зарплата по сравнению со средней, тем большая пенсия у вас будет. Также вы можете увидеть ориентировочно размер своей будущей пенсии и возраст выхода на заслуженный отдых.

Когда я уйду на пенсию? Сейчас время выхода на пенсию зависит только от стажа. Есть три варианта: в 60, 63 или 65 лет (большинство выходит на пенсию в 60 лет).

Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, достаточно иметь 15 лет стажа. А вот требования для выхода на пенсию в 63 и 60 лет изменяются.

Гарантированно в 60 лет можно выйти на пенсию, если у вас есть не менее 35 лет стажа. Что изменит реформа в пенсионном возрасте? С 1 января 2028 года выйти на пенсию можно будет в любом возрасте при наличии 40 лет стажа (но таких украинцев будет немного).

Если была высокая зарплата, то для выхода на пенсию в 65 лет можно иметь менее 15 лет стажа.

Как объясняют в ПФУ, докупить стаж можно за прошлые периоды и за будущие. "Страхование на будущие периоды осуществляется в течение срока, определенного в договоре, но не менее 1 года. Уплачивать единый взнос необходимо ежемесячно в размере не менее минимального страхового взноса (с 1 апреля 2024 – 1760 грн)", – объясняют в ПФУ.

Украинцы также могут докупить страховой стаж за прошлые годы. Сумма уплаченного ЕСВ в таком случае будет вдвое выше. С 1 апреля 2024 года размер страхового взноса в месяц составляет 3520 гривен.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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