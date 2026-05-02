Без изменения прайс-кэпов рынок рисковал потерять импорт и снова получить дефицит электроэнергии, – Омельченко

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко поддерживает решение о повышении предельных ценовых ограничений (прайс-кепов), подчеркивая их роль в обеспечении баланса энергосистемы.

Видео дня

"Прайс-кэпы это предельные цены, которые устанавливает государство", — пояснил эксперт, подчеркнув, что они не являются фактической ценой электроэнергии, а лишь верхней границей для работы рынка.

По его словам, без пересмотра ценовых ограничений Украина столкнулась бы с еще большим дефицитом электроэнергии.

"Если бы цены ограничивать и не подняли бы, Регулятор этот потолок с 1 мая, что бы мы имели? Мы имели бы просто ограничения электрической энергии и для промышленности и для населения, в значительной степени", - подчеркнул Омельченко.

Он добавил, что повышение прайс-кепов является критически важным для стимулирования импорта электроэнергии и инвестиций в генерацию, ведь в условиях дефицита мощности именно рыночные сигналы определяют возможность стабильного энергоснабжения.

Ранее председатель НКРЭКУ Юрий Власенко в Верховной Раде заявил, что пересмотр предельных цен на рынке электроэнергии является необходимым шагом для поддержания работы генерации в периоды дефицита.