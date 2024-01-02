В Украине раздают бесплатные LED-лампы: кто может получить и как это сделать

В сельских отделениях "Укрпочты" действует программа обмена старых ламп на новые LED-лампы. Получить дополнительно 5 энергосберегающих ламп в рамках программы энергосбережения могут пенсионеры.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрпочта". Дополнительные энергосберегающие лампы пенсионеры смогут обменять бесплатно, пока светодиодные будут в наличии. Воспользоваться программой обмена и получить дополнительные 5 ламп энергосбережения могут и те пенсионеры, которые ранее обменивали лампочки.

На этот раз не нужно сразу предъявлять старые лампы для обмена. Их можно принести в отделение "Укрпочты" в течение месяца с момента получения пяти дополнительных светодиодных ламп.

Какие нужны документы?

паспорт;

идентификационный код (укр. – РНОКПП);

пенсионное удостоверение;

(указать) действующий телефонный номер.

Всеукраинскую программу обмена ламп проводят с целью снизить нагрузку на энергосистему. По предварительным оценкам, обмен еще 18 млн LED-ламп поможет в сумме экономить одновременно до 1000 МВт, что равно работе одного блока атомной электростанции.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине с февраля могут отменить выплаты большинству переселенцев. Их хотят продолжить только для украинцев, которые не имеют возможности трудоустроиться из-за детей (невозможно отдать их в детский сад или школу).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!