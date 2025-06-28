'Автомагистраль-Юг' предложила генпрокурору Кравченко начать диалог с бизнесом с решения вопроса преследования компании

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о реорганизации Департамента уголовной политики и защиты инвестиций, пообещав "законную коммуникацию с бизнесом и справедливость", "реальное взаимодействие для решения насущных вопросов".

Видео дня

В ответ строительная компания "Автомагистраль-Юг" предложила Генпрокурору в качестве первого шага на встречу украинскому бизнесу рассмотреть ситуацию, которая сложилась вокруг предприятия, сообщает Focus.ua со ссылкой на "Українські новини".

"С прошлого года "Автомагистраль-Юг" подвергается целенаправленному преследованию одного из правоохранительных органов во главе с его руководителем. Сотни работников указанного правоохранительного органа принимали участие в многочисленных следственных действиях, ища повод обвинить компанию в нарушении закона. В итоге сфабриковано уголовное производство № 42022142240000051, которое касается строительства водопровода "Ингулец-Южное водохранилище". Компания полностью выполнила обязательства по контракту. Объект построен в рекордно сжатые сроки. Замечаний у заказчика нет. Впрочем, следователи считают, что закупка труб происходила по завышенным ценам. Обвинение основывается на юридической и методологической манипуляции. Следствие опирается на заключение судебной товароведческой экспертизы, которая определила так называемую "справедливую рыночную стоимость" труб. Однако этот подход прямо противоречит законодательству Украины", — отмечают в компании.

В "Автомагистраль-Юг" подчеркивают, что ценообразование в строительстве за бюджетные средства регулируется "Руководством по определению стоимости строительства". Этот документ четко устанавливает, что стоимость материалов в проекте — это "сметная стоимость", которая законно включает в себя не только отпускную цену производителя, но и все сопутствующие расходы: стоимость транспортировки, заготовительно-складские расходы, финансовые риски (отсрочка платежа, колебания курса) и другие составляющие.

"Следствие, игнорируя нормативную базу, взяло за основу только цену производителя, а все легитимные расходы на логистику и финансирование в условиях войны, автоматически квалифицировало как "убытки". Это не расследование, а сознательная подмена понятий с целью искусственного создания состава преступления. Следствие всеми силами пытается заблокировать нашу работу, что может привести к остановке строительства линий фортификаций в Донецкой области, нанесет удар по военной логистике, стратегическим проектам по защите энергетики, что создает угрозу национальной безопасности. Уничтожение компании приведет к монополизации рынка, неспособности страны реализовывать стратегические инфраструктурные проекты, ослабит нашу способность сопротивляться врагу. Уважаемый господин Генеральный прокурор, Вы заявляете, что ваш фокус в работе с бизнесом это медиация. Мы предлагаем продемонстрировать это на нашем примере", — говорится в заявлении компании.

Напомним, "Автомагистраль-Юг" это компания с 20-летней историей, которая построила более 4 тысяч километров автодорог и сотни мостов. Это компания признана в Евросоюзе, которая работает с ЕБРР, Всемирным Банком, USAID и другими международными финансовыми институтами. "Автомагистраль-Юг" — лидер украинского рынка: по итогам 2024 года компания уплатила более 1,5 млрд грн налогов. Компания обеспечивает работой более 3 тысяч сотрудников. За время войны, предприятие оказало помощи ВСУ на более 600 млн грн. Благодаря "Автомагистраль-Юг" в Украине сохранено и развивается профильное техническое образование.