Из-за аварии на энергетических объектах, в частности на подстанциях атомных электростанций, усложнена передача света с запада на восток страны.

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Об этом сообщил главный редактор издания "Наши деньги" Юрий Николов. В частности, из-за этого сложной остается ситуация в Днепре и области.

"Грубо говоря, на западе сейчас достаточно энергии с Хмельницкой и Ровенской АЭС, потому что эту энергию невозможно по проводам передать на юг и восток Украины. Юг и восток сейчас сидят очень без света, потому что не могут его получить из-за технической аварии, а мероприятие – со светом", – отметил Николов.

Это привело к тому, что, в частности, на Днепропетровщине ситуация с отключениями чрезвычайно сложная, а во Львове отменены графики.

"Но облэнерго вам этого не скажет – потому что это секрет топ-левела. Потому что вчера сам "Энергоатом" запретил вообще говорить за ту аварию, назвав слухи р**истским ипсо", – добавил Николов.

Ситуация по стране выравнивается, как только энергетики ликвидируют последствия аварии.

"Еще раз напомню. Вот эти отключения, которые мы имеем в июле – это в лучшем случае будет оптимистичным сценарием для зимы. Если Путин ничего нового не развалит в энергетике или само что-то не сломается. Если в августе отремонтируют все атомные блоки, то ситуация действительно улучшится. И мы действительно пару месяцев будем жить с временными отключениями, а не включениями света. Это будет временно – пока не начнет исчезать солнце с СЭС, и не будет расти потребление из-за похолодания", – подытожил Юрий Николов.