Аварии на энергообъектах не позволяют улучшить ситуацию с отключениями света – 'Центр Разумкова'

В результате недавних аварий на энергетических объектах сейчас не удается улучшить ситуацию с графиками отключений света.

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Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

В частности, он рассказал, что работа всей энергосистемы Украины в значительной степени зависит от государственного "Энергоатома", доля которого в общем производстве составляет около 50%.

Он пояснил, что в работе этой компании есть определенная специфика. В частности, с весны по осень энергоблоки АЭС выходят в плановые ремонты и если их не проводить – могут случиться аварии на них.

"В настоящее время в ремонте находится около 50% мощностей компании. Этот факт и безумная жара, которая продолжается в Украине в июле, приводит к огромному дефициту электроэнергии. Также из-за жары за последние дни было несколько аварий на выходных трансформаторах АЭС, что не позволило улучшить ситуацию с электроснабжением, несмотря на понижение температуры и досрочный выход из ремонта одного блока АЭС", – написал Омельченко.

Он подчеркнул, что сегодняшние экстренные отключения света в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях – это уже результат аварии на станции, потому что перегружается сечение, отвечающее за выдачу мощности.

Эксперт добавил, что не стоит ожидать, что отключения света исчезнут в ближайшее время. Дефицит все равно остается, поскольку часть энергоблоков все еще в ремонте, а часть перейдет в ремонтное состояние позже.

Ранее государственная "Укрэнерго" была вынуждена увеличить количество отключений света в Киеве и 11 областях по причине выхода из строя оборудования на двух энергетических объектах.