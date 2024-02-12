Атаки на энергосистему проходят постоянно, поэтому нужно быть благодарными силам ПВО, – Галущенко

Энергетическая система Украины постоянно подвергается обстрелам, поэтому нужно быть благодарными Силам Противовоздушной обороны, которые сбивают большинство ракет и дронов.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Постоянно происходят атаки и повреждения. Они постоянно атакуют, массированы. Надо благодарить наших ПВО и наших ребят, которые действительно сбивают большинство тех атак ракет, дронов", – сказал он.

Министр подчеркнул, что даже в условиях работы ПВО есть попадание в объекты энергетики, что влияет на работу энергосистемы.

"Условно ремонтная компания это не так, что прекратились обстрелы и мы должны там 3 месяца отремонтировать летом. Это неправда", – подчеркнул Галущенко и добавил, что в условиях войны не будет простой зимы, лета, весны и осени.

Напомним, в воскресенье вечером оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Павлоградского района на Днепропетровщине. Из-за этого без света осталось более 50 тыс. семей, а также было обесточено 7 шахт, в которых осталось около тысячи шахтеров.