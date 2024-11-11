Ассоциация городов призвала сохранить реверсную дотацию для громад в бюджете 2025: почему это важно

Сельские, поселковые и городские головы обратились к президенту Украины с призывом сохранить в 2025 году средства реверсной дотации в бюджетах громад для совместной защиты граждан Украины от стремительного роста тарифов или срыва отопительного сезона, блэкаутов и отсутствия критического медицинского обеспечения.

Видео дня

Об этом говорится в официальном обращении, обнародованном Ассоциацией городов Украины на ее сайте.

По данным Ассоциации, Кабинет министров Украины в Проекте Закона "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", реестр. №12000, инициировал изъятие из доходов бюджетов громад средств реверсной дотации, которая в следующем бюджетном году планируется в размере 12,9 млрд грн у 189 громад.

"Председатели больших и маленьких громад обратились к президенту Украины с просьбой о сохранении средств реверса в местных бюджетах. И это правильно – работать вместе, усиливать друг друга, находить общие решения. У Киева реверса нет. Нет и 64% НДФЛ в киевском бюджете, только 40%. Да я тоже присоединяюсь к своим коллегам и прошу оставить в доходах громад средства реверса, 64% и единого налога", – поддержал заявление мэров глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко.

В обращении отмечается, что существующая система теплоснабжения без компенсации разницы в тарифах, при изъятии 65%-й выручки предприятий, с мораторием на поднятие тарифов и при наличии 64 млрд грн задолженности государства за уже предоставленные услуги без сохранения реверсной дотации в бюджетах громад остановит теплоснабжение на время отопительного сезона или стремительно поднимет тарифы.

"Мы должны быть готовы обеспечить громады автономным энергоснабжением, пунктами несокрушимости, специальной техникой энергоснабжения критических объектов, обеспечивать компенсацию разницы в тарифах тепло- и водоснабжающим предприятиям с тем, чтобы отопительный сезон 2024/25 прошел без поднятия тарифов для населения, а для этого реверсная дотация должна быть сохранена в бюджетах сельских, поселковых и городских советов", – отмечают авторы.

В Ассоциации отмечают, что народные депутаты Украины также системно выступают против этой позиции правительства. О сохранении средств реверса в бюджетах громад к вице-премьер-министру по вопросам восстановления Алексею Кулебе совместно обратились 68 народных избранников.

Авторы считают, что источником для сохранения 12,9 млрд грн реверсной дотации в местных бюджетах может стать дополнительная дотация на осуществление полномочий органов местного самоуправления на деоккупированных, временно оккупированных и других территориях Украины, подвергшихся негативному влиянию России. При плановой цифре на 2024 год на уровне около 34 млрд грн в Приложении 5 к Проекту Государственного бюджета Украины на 2025 год запланированы расходы на уровне 51,2 млрд грн, которые даже не распределены между громадами.