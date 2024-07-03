'АрселорМиттал Кривой Рог' может отправить в простой более тысячи рабочих из-за обязательств импортировать 80% электроэнергии

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) призывает украинское правительство пересмотреть норму по импорту не менее 80% э/э: дальнейшее производство становится убыточным, а конкурентоспособность на глобальном рынке снижается.

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Об этом говорится в письме компании.

Как известно, 1 июня 2024 г. правительство приняло решение о том, что гарантия поставки электроэнергии без ограничений будет действовать только для тех предприятий, которые будут импортировать не менее 80% от своего потребления. Но выполнить данную норму практически невозможно, отметили в АМКР.

"Учитывая самые высокие в Европе цены на электроэнергию в Польше, Словакии, Венгрии и Румынии, откуда она импортируется, необходимость тратить дополнительные средства на ее транспортировку и уплачивать пошлины и акцизный сбор, цена импортной электроэнергии для предприятия более чем в 2 раза превышает цену электроэнергии, которую платят наши конкуренты в отрасли в странах Западной Европы. В таких условиях дальнейшее производство становится убыточным, и завод не может быть конкурентоспособным на мировом рынке металлургической продукции. Предприятие будет вынуждено значительно сокращать производство и отправить в простой ориентировочно 1200 сотрудников", – говорится в письме.

В масштабе экономики региона и Украины это приведет к ряду негативных последствий и потерь бюджета – в частности, снижение налоговых выплат по НДФЛ и ЕСВ до 30 млн грн в месяц, снижение платы за недра и экологических платежей около 60 млн грн в месяц, снижение НДС на импорт сырьевых ресурсов около 120 млн. грн. в месяц, и снижение валютных поступлений ориентировочно на $90 млн., или на 3,6 млрд. грн. в месяц за счет сокращения экспорта готовой продукции.

"Такие решения Правительства требуют четких расчетов и обоснований, а также поиска сбалансированного решения для промышленности и, как следствие, для экономики страны в целом. Призываем Правительство пересмотреть принятое решение и уменьшить обязательный минимальный объем импорта электроэнергии до уровня 50% в течение года путем внесения изменений в Постановление КМУ от 30 мая 2024 г. № 611" – отметил гендиректор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо.

Напомним, ранее компания "Интерпайп" также выразила обеспокоенность возможными негативными последствиями от введения правительством Украины новой нормы по импорту 80% электроэнергии. Такое решение правительства может привести к многочисленным негативным последствиям для отечественной промышленности в целом.