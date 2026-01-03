Армия России атаковала энергетику Николаевщины: часть региона обесточена

В ночь на 3 января российские войска массированно атаковали ударными дронами Николаевскую область. Под ударами оказалась критическая инфраструктура региона.

Обесточена часть Николаевского района. Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

В регионе после ночной вражеской атаки ряд населенных пунктов остались без электроснабжения.

"Ночью враг совершил массированную атаку БпЛА типа "Shahed-131/136" на критическую инфраструктуру области. В результате чего произошло обесточивание части населенных пунктов Николаевского района. С ночи энергетики ведут работы по восстановлению. Пострадавших нет", – отметил Ким.

Тем временем в самом Николаеве возникли проблемы с водоснабжением: в квартиры горожан вода подается с пониженным давлением. Однако это не связано с вражескими атаками.

"За пределами города произошла аварийная ситуация, не связанная с обстрелами. Поэтому сейчас вода подается с пониженным давлением. Специалисты уже на месте и работают над восстановлением подачи. Ориентировочно до конца дня работы должны быть завершены", – рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Под вражеской атакой Николаевский район, а точнее – пригород облцентра – находился и накануне днем. Оккупанты ударили ударным дроном, вероятно это был БпЛА типа "Молния".

"Повреждено здание АЗС и два автомобиля. Пострадавших нет", – констатировал начальник Николаевской ОГА.

Без пострадавших прошла также вчерашняя атака россиян по Куцурубской громаде, в ходе которой они использовали FPV-дрон. О том, фиксировались ли в результате атаки разрушения, Ким не упомянул.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 2 января днем россияне нанесли удар "Искандерами" по Харькову. Пострадали десятки людей, среди которых младенец. А под завалами пораженного врагом дома нашли два тела, женщины и 3-летнего мальчика. Предполагают, что погибли ребенок и мать.

