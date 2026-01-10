АРМА продала семье чиновника Януковича 460 га земли в Карпатах по символической цене: все подробности

8 января 2026 года Агентство розыска и менеджмента активов (АРМА) продало 460 га земли в Карпатах по "смешной цене" – 89,5 млн грн. Проданные участки расположены в долине Боржава в Закарпатье, а их владельцем стала семья Сергея Левочкина, который в прошлом возглавлял Администрацию президента-беглеца Виктора Януковича.

Видео дня

Об этом стало известно из результатов аукционов. Эта земля была разделена на три лота, по которым одновременно провели три аукциона.

Примечательно, что торги проходили в форме "голландского аукциона", когда продажа начинается со стартовой цены, которая постепенно снижается, пока кто-то первый не согласится приобрести актив.

Поскольку в каждом из аукционов участвовал только один претендент, то продажа фактически состоялась по минимально возможным ценам.

Так участок площадью 26,7366 га, стартовая цена которого составляла 10,4 млн грн, приобрел Андрей Винграновский всего за 5,4 млн грн. Винграновский является мужем Юлии Левочкиной – сестры Сергея Левочкина.

Также Винграновский стал владельцем участка 199,1488 га заплатив за него лишь 39,1 млн грн при стартовой цене 75,2 млн грн.

Третий участок площадью 234,77 га, начальная цена которого составляла 88,2 млн грн, продали на этих торгах за 45 млн грн. Его приобрел Власюк Игорь, основатель ООО "Боржава Эсет", конечным бенефициарным владельцем которой является тот же Винграновский, муж Юлии Левочкиной.

Таким образом все три участка были проданы за 89,5 млн грн.

Сделав нехитрые расчеты, обнаруживаем, что средняя стоимость одной сотки приобретенной на аукционе земли составляет около 2 тыс. грн.

В ноябре 2024 года в АРМА рассчитывали получить за эти земли более чем 1 млрд грн. А все средства, полученные от реализации этого актива Национальное агентство во исполнение приговора ВАКС должно было перечислить на специальный счет Вооруженных Сил Украины. Поэтому можно подсчитать, сколько денег недополучили ВСУ.

Андрей Винграновский связан с семьей Левочкиных не только родственными узами, но и деловыми. По данным Оpendatabot Винграновский является владельцем ООО "Омбри Инвестмент", которая входит в "корпоративную группу семьи Левочкиных".

А о том, что Сергей Левочкин планирует строительство горнолыжного курорта "Боржава", стало известно еще в прошлом году. В августе 2025-го издание Bihus опубликовало материал в котором об этом шла речь.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-руководитель АРМА Елена Дума посещала клинику DMC, которую связывают с бэк-офисом Тимура Миндича. Что может свидетельствовать о том, что ее действия имели прямую связь с контролем или влиянием на распоряжение государственными активами, которые находились под арестом, в пользу конкретных лиц. Об этом говорится в журналистском расследовании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!