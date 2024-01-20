Кто следующий?

Видео дня

Это вопрос дня, который обсуждают между собой предприниматели.

Далее текст на языке оригинала.

Не олігархи, які забрали собі радянські промислові гіганти, а справжні підприємці, які починали будувати "посеред поля" – greenfield, з ноля. За власний кошт, на власний ризик.

Саме ті люди, які побудували сервіси та продукти, якими ви користуєтесь щодня. За які в тому числі любите Україну.

Таке враження, що нас вирішили придавити як клас.

Хто наступний?

Арешт Мазепи. Показовий. Сума задатку, який запросили, в 100 разів більше ніж оцінка збитків. Через 10 років після виділення землі. Злочинне угрупування на чолі з відомим інвест-банкіром. Купа порушень при затриманні. Мандрівка від кордону до Київа в наручниках. Навіщо???

Черняк з підозрою. Косован з землею. Київ гума. Оптіма. Ifest. Хто наступний?

Всі підприємці за справедливість, але точно проти свавілля, бєспрєдєлу та віджиму.

Я не уявляю, як й що тепер буде робити держава, щоб залучати інвестиції та стимулювати підприємництво. Нагадаю, підприємців за статистикою у нас приблизно в 4-5 разів менше, ніж має бути за статистикою світовою.

"Яка різниця, який логотип країни, якщо його нанесли на скляні стіни й всьому світу видно, як всередині бʼють людей". Сказав мені один іноземний експерт з брендингу країн ще у 2011 році. На жаль, знову актуально.

Почитайте матеріал Forbes про це в першому коментарі.

Igor Mazepa, тримайся.