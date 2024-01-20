Блог | Арест Мазепы: предпринимателей решили придавить как класс?
Кто следующий?
Это вопрос дня, который обсуждают между собой предприниматели.
Далее текст на языке оригинала.
Не олігархи, які забрали собі радянські промислові гіганти, а справжні підприємці, які починали будувати "посеред поля" – greenfield, з ноля. За власний кошт, на власний ризик.
Саме ті люди, які побудували сервіси та продукти, якими ви користуєтесь щодня. За які в тому числі любите Україну.
Таке враження, що нас вирішили придавити як клас.
Хто наступний?
Арешт Мазепи. Показовий. Сума задатку, який запросили, в 100 разів більше ніж оцінка збитків. Через 10 років після виділення землі. Злочинне угрупування на чолі з відомим інвест-банкіром. Купа порушень при затриманні. Мандрівка від кордону до Київа в наручниках. Навіщо???
Черняк з підозрою. Косован з землею. Київ гума. Оптіма. Ifest. Хто наступний?
Всі підприємці за справедливість, але точно проти свавілля, бєспрєдєлу та віджиму.
Я не уявляю, як й що тепер буде робити держава, щоб залучати інвестиції та стимулювати підприємництво. Нагадаю, підприємців за статистикою у нас приблизно в 4-5 разів менше, ніж має бути за статистикою світовою.
"Яка різниця, який логотип країни, якщо його нанесли на скляні стіни й всьому світу видно, як всередині бʼють людей". Сказав мені один іноземний експерт з брендингу країн ще у 2011 році. На жаль, знову актуально.
Почитайте матеріал Forbes про це в першому коментарі.
Igor Mazepa, тримайся.