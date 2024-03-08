Женщины в Украине работают наравне с мужчинами, но все еще получают меньшие зарплаты: раскрыта статистика

В Украине сохраняется существенный гендерный разрыв в оплате труда – зарплаты женщин все еще на 18,6% ниже, чем у мужчин. Из-за стереотипного мышления работодателей и общества в целом женщинам все еще недоплачивают на аналогичных с мужчинами должностях при равном количестве выполненных обязанностей. Такая проблема характерна для всего мира, но особенно актуальна в Украине. Ведь из-за войны, которую развязала РФ, украинки все чаще заменяют мужчин даже в стереотипно "не женских" профессиях, и их труд должен справедливо оплачиваться.

"Приоритетом для правительства является сокращение гендерного разрыва в оплате труда с 18,6% до 13,6% к 2030 году", – заявила первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко по случаю Международного дня борьбы за права женщин (8 марта). Такие целевые показатели предусматривает Национальная стратегия преодоления гендерного разрыва в оплате труда.

При этом из-за войны доля женщин на рынке труда постоянно растет, отметила министр. По ее словам, рынок сам создает условия для преодоления гендерного разрыва в зарплатах.

"Женщины все чаще выбирают стереотипно "мужские" профессии, работая на строительстве, в производстве машин и оборудования, в производстве и снабжении электроэнергией, в металлургическом производстве и т.д. Также увеличивается количество женщин на руководящих должностях. В ВСУ служит на 40% больше женщин, чем в 2021 году и количество женщин-офицеров возросло в шесть раз", – рассказала Свириденко.

Какой бизнес выбирают женщины в Украине

В стране последние годы растет не только количество женщин на вакансиях по найму, но и их доля в структуре малого бизнеса. Уже более половины, 56%, ФЛП (физлиц-предпринимателей) – это женщины, подсчитали в государственном ПриватБанке (в нем обслуживается больше 60% всех ФЛП страны).

Сферы, в которых работают женщины-ФЛП весьма разнообразны. Чаще всего они открывают и расширяют бизнес таких направлений:

розничная и оптовая торговля;

IT;

бухгалтерские и аудиторские услуги;

ресторанный бизнес;

культура и образование.

Почти половина активных предпринимательниц – в возрасте от 30 до 45 лет. Чаще всего женщины открывают ФЛП в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях.

Проблема с трудовыми правами женщин есть не только в Украине

Ни одна страна мира все еще не дает женщинам одинаковых с мужчинами возможностей в сфере труда, говорится новом отчете Всемирного банка, пишет The Guardian. Хотя 95 стран приняли законы о равной оплате труда, только 35 из них внедрили реальные меры по преодолению гендерного разрыва. Во всем мире женщины зарабатывают в среднем 77% от того, чот платят мужчинам.

Также эксперты впервые проанализировали в 190 странах влияние политик безопасности и ухода за детьми на работающих женщин. Выяснилось, что с учетом этих двух факторов женщины в среднем пользуются лишь 64% правовой защиты, которую имеют мужчины.

Так, В 81 стране пенсионные выплаты женщинам не учитывают периоды отсутствия на работе, связанные с уходом за ребенком. Кроме того, 151 страна имеет законы против сексуализированного насильства на рабочем месте, однако только 40 стран имеют законы, охватывающие такие злоупотребления в общественных местах или в общественном транспорте. Это значит, что женщины не защищены по дороге на работу.

Как рассказывал OBOZ.UA, украинские IT-компании активно нанимают женщин на задачи, ранее традиционно выполнявшие мужчины. Украинки руководят большими командами, решают самые сложные задачи, в то же время они постоянно сталкиваются с ложными стереотипами и предвзятым отношением.

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