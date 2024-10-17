Страна ЕС ввела самый высокий налог на криптовалюты: сколько теперь нужно отдавать государству

Правительство Италии решило повысить налог на прирост капитала с криптовалют с 26% до 42%. Такое решение вызвало критику среди инвесторов, считающих его чрезмерным и несправедливым.

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Об этом пишет Watcher.Guru. Заместитель министра финансов Италии Маурицио Лео на пресс-конференции объяснил, что правительство приняло такое решение из-за растущей популярности криптовалют, таких как Bitcoin.

По его словам, криптовалютный рынок становится все больше и сложнее, а государственные учреждения должны соответственно реагировать, чтобы обеспечить контроль и налогообложение этого сектора. Правительству нужно пополнять бюджет, в частности, для реализации планов на 2025 год, и криптовалютные доходы становятся важным источником доходов для государства.

Лео также отметил, что криптовалюты в Италии быстро развиваются, и поэтому нужно адаптировать фискальные механизмы к новым условиям. Повышение налогов на этот вид активов является частью более широкой стратегии правительства по налогообложению цифровых услуг.

Решение правительства вызвало сильную критику со стороны криптосообщества. Многие пользователи социальных сетей выразили свое недовольство новыми правилами. Один из пользователей отметил, что правительство "всегда пытается получить часть от вашего тяжелого труда". Другие называли этот метод налогообложения "мафиозным" и обвиняли правительство в том, что оно ожидало доходность крипторинка, чтобы сразу повысить налоги.

Такое решение также подняло вопрос о том, не будет ли это способствовать оттоку криптовалютных инвесторов из Италии. Некоторые специалисты считают, что новый налоговый режим может побуждать инвесторов к поиску альтернативных юрисдикций с более низкими налоговыми ставками или содействовать сокрытию доходов от криптовалютных операций.

Повышение налога на криптовалюты в Италии не повлияло на цену наиболее популярной криптовалюты – Bitcoin. Несмотря на новость, стоимость Bitcoin даже выросла, впервые с конца июля 2024 превысив 68 000 долларов США. Это свидетельствует о том, что глобальные рынки криптовалют остаются стабильными, и на них влияют более крупные макроэкономические факторы, а не отдельные решения правительств.

Однако для локальных инвесторов в Италии это решение может привести к значительному снижению доходности от операций по криптовалютам. Инвесторы, ранее платившие 26% от прироста капитала, теперь вынуждены будут отдавать почти половину своих доходов государству.

Сравнивая новый итальянский налог с другими странами, становится ясно, что 42% – это одна из самых высоких ставок в мире. Например, в Португалии и Таиланде криптовалюты пока не облагаются налогом или имеют минимальные налоги на криптовалютные операции. В Индонезии введен налог на криптовалюты в размере 0,1%, что значительно меньше по сравнению с итальянским подходом.

Такие разногласия в налогообложении криптовалют могут способствовать миграции инвесторов в более лояльные юрисдикции, что уже наблюдается в других странах мира. Правительства, вводящие высокие налоги, рискуют потерять своих инвесторов из-за жестких финансовых ограничений.

Интересно, что на фоне итальянских нововведений в Украине также происходят изменения в подходах к регулированию криптовалют. Как недавно сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев, в 2025 году планируется легализация криптовалют в Украине. Это станет важным шагом для интеграции Украины в мировой рынок цифровых активов.

Ожидается, что законодательство будет предусматривать стандартное обложение инвестиционной прибыли от криптовалютных операций без налоговых льгот. Это означает, что в Украине криптовалюты будут облагаться налогами аналогично доходам от ценных бумаг. Такой подход позволит государству получать доходы от криптовалютного сектора и создаст четкие правила игры для инвесторов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируется легализация криптовалюты, которая может произойти в первой половине 2025 года. Законодательство предусматривает стандартное обложение инвестиционной прибыли, без налоговых льгот для криптовалютных операций.

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