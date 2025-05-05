Зеленский ждет возвращения украинцев из-за границы: президент объяснил, для чего создают специальные хабы

Зеленский надеется, что украинцы вернутся домой после войны. Для этого и открываются специальные хабы за рубежом – чтобы поддержать связь с Родиной, помочь с возвращением и трудоустройством, ведь без граждан невозможно будет восстановить украинскую экономику.

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Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. По его словам, эти площадки призваны помогать гражданам, которые временно находятся за пределами страны из-за войны, не терять связь с Украиной и сохранять эмоциональный, правовой и социальный контакт с Родиной.

"Мы открываем хабы в Германии, в Испании, в Польше, в Чехии. Мы обсуждаем вопросы с Объединенным Королевством. Это такая постоянная работа", – подчеркнул президент. Он отметил, что не может предсказать, сколько еще времени потребуется для реализации этой инициативы в полном объеме, однако это стратегическое направление, которое позволяет Украине держать связь с миллионами своих граждан за рубежом.

Президент вспомнил, что украинцы выезжали за границу по разным причинам: от временной эвакуации женщин с детьми до потери жилья из-за боевых действий. "Есть разделение семей, есть там, где абсолютно мужчины героически защищают государство, женщины с детьми уехали. Причин разных много. Я не хочу уходить в детали, вы сами знаете", – отметил он.

По словам Зеленского, эти хабы – не просто культурные или информационные центры. Они имеют целью оказывать реальную помощь, от юридических консультаций до поддержки в делах трудоустройства, поиска жилья или адаптации к жизни после возвращения. "Наша задача в этом хабе, чтобы была возможность предоставления юридических услуг, помогать украинцам найти свое место в Украине, вернуться, если они желают и имеют возможности", – сказал глава государства.

По мнению Зеленского, успешное послевоенное восстановление Украины невозможно без активного возвращения граждан домой. "Мы очень верим, что после окончания горячей стадии войны у украинцев будет возможность вернуться в Украину", – подчеркнул он. Именно поэтому создание хабов – это не просто гуманитарная инициатива, а часть стратегии восстановления человеческого потенциала страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с мая 2025 года Эстония прекращает выплаты украинским беженцам за аренду жилья и услуги перевода. Помощь останется только для тех, кто находится в государственных центрах размещения и нуждается в защите. Эти изменения затронут многих украинцев, которые с 2022 года получали поддержку для адаптации в новой стране.

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