В Украине разблокировали $3,5 млрд от Всемирного банка: в Раде со второго раза приняли важный закон
Народные депутаты Верховной Рады все же проголосовали за законопроект о публичных закупках. Таким образом, они преодолели последнее препятствие для выделения $3,5 млрд Всемирным банком.
На голосовании 27 мая правительственный законопроект №11520 поддержали 245 нардепов (поименное голосование – по ссылке). По фракциям голоса распределились так:
- "Слуга народа" – 228;
- "Европейская солидарность" – 25;
- "Батькивщина" – 24;
- "Платформа за жизнь и мир" – 21;
- "Доверие" – 19;
- "Голос" – 18;
- "За будущее" – 18;
- "Восстановление Украины" – 17;
- внефракционные – 20.
Этого удалось добиться в повторном втором чтении. В прошлый раз, 29 апреля, депутатам не хватило трех голосов.
Требование Всемирного банка
Премьер-министр Юлия Свириденко поблагодарила парламентариев за поддержку инициативы. Она подчеркнула, что принятие законопроекта позволит Украине выполнить свои международные обязательства и обеспечить международное финансирование, критически важное для бюджетной стабильности.
"Это важный шаг для продолжения реформы публичных закупок и повышения прозрачности использования государственных средств. Закон также является частью договоренностей со Всемирным банком и позволит разблокировать для Украины 3,5 млрд долларов финансовой поддержки", – подчеркнула глава правительства.
Выделенные Всемирным банком средства направят в государственный бюджет, а дальше на:
- выплату пенсий;
- зарплаты учителям;
- зарплаты врачам;
- финансирование социальных программ;
- другие критические бюджетные расходы.
Что изменит новый закон
Принятый документ полностью обновляет правовые основы в сфере государственных тендеров. Ключевые изменения и задачи нового закона направлены на следующие направления:
- имплементация европейских стандартов — законодательство Украины полностью гармонизируется с правом Европейского Союза, что является обязательным условием для приобретения членства в ЕС;
- повышение прозрачности и подотчетности — финансовые процедуры становятся более открытыми, что позволит усилить доверие международных партнеров и эффективно экономить бюджетные ресурсы;
- работа в условиях военного положения и восстановления — создается современная конкурентная система, которая отвечает актуальным потребностям государства и требованиям послевоенного восстановления Украины;
- контроль над средствами для восстановления — закон вводит жесткие механизмы прозрачности для распределения значительного объема государственных и международных инвестиций, направляемых на ликвидацию последствий российской агрессии.
Как уже сообщал OBOZ.UA, по состоянию на начало мая общие убытки Украины от войны вместе с потерями бизнеса и граждан могут превысить 1 триллион долларов, и Россия должна компенсировать эти средства. Основными источниками выплат рассматривают замороженные активы РФ на около 300 млрд долларов и международный компенсационный механизм, который может заработать уже с 2027 года.
