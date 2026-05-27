В Украине разблокировали $3,5 млрд от Всемирного банка: в Раде со второго раза приняли важный закон

Народные депутаты Верховной Рады все же проголосовали за законопроект о публичных закупках. Таким образом, они преодолели последнее препятствие для выделения $3,5 млрд Всемирным банком.

На голосовании 27 мая правительственный законопроект №11520 поддержали 245 нардепов (поименное голосование – по ссылке). По фракциям голоса распределились так:

"Слуга народа" – 228;

"Европейская солидарность" – 25;

"Батькивщина" – 24;

"Платформа за жизнь и мир" – 21;

"Доверие" – 19;

"Голос" – 18;

"За будущее" – 18;

"Восстановление Украины" – 17;

внефракционные – 20.

Этого удалось добиться в повторном втором чтении. В прошлый раз, 29 апреля, депутатам не хватило трех голосов.

Требование Всемирного банка

Премьер-министр Юлия Свириденко поблагодарила парламентариев за поддержку инициативы. Она подчеркнула, что принятие законопроекта позволит Украине выполнить свои международные обязательства и обеспечить международное финансирование, критически важное для бюджетной стабильности.

"Это важный шаг для продолжения реформы публичных закупок и повышения прозрачности использования государственных средств. Закон также является частью договоренностей со Всемирным банком и позволит разблокировать для Украины 3,5 млрд долларов финансовой поддержки", – подчеркнула глава правительства.

Выделенные Всемирным банком средства направят в государственный бюджет, а дальше на:

выплату пенсий;

зарплаты учителям;

зарплаты врачам;

финансирование социальных программ;

другие критические бюджетные расходы.

Что изменит новый закон

Принятый документ полностью обновляет правовые основы в сфере государственных тендеров. Ключевые изменения и задачи нового закона направлены на следующие направления:

имплементация европейских стандартов — законодательство Украины полностью гармонизируется с правом Европейского Союза, что является обязательным условием для приобретения членства в ЕС;

повышение прозрачности и подотчетности — финансовые процедуры становятся более открытыми, что позволит усилить доверие международных партнеров и эффективно экономить бюджетные ресурсы;

работа в условиях военного положения и восстановления — создается современная конкурентная система, которая отвечает актуальным потребностям государства и требованиям послевоенного восстановления Украины;

контроль над средствами для восстановления — закон вводит жесткие механизмы прозрачности для распределения значительного объема государственных и международных инвестиций, направляемых на ликвидацию последствий российской агрессии.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по состоянию на начало мая общие убытки Украины от войны вместе с потерями бизнеса и граждан могут превысить 1 триллион долларов, и Россия должна компенсировать эти средства. Основными источниками выплат рассматривают замороженные активы РФ на около 300 млрд долларов и международный компенсационный механизм, который может заработать уже с 2027 года.

