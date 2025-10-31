Зеленский принял важное решение по санкциям против России: как будет действовать Украина

С начала 2026 года Украина уже синхронизировала с международными партнерами 11 санкционных пакетов. Но уже введенные санкции против нефтяных компаний России будут иметь существенный эффект – ежегодно бюджет агрессора будет недополучать до $50 млрд.

Об этом, общаясь с журналистами 31 октября, сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что Украина и партнеры будут работать над тем, чтобы уменьшить импорт энергоресурсов из РФ.

В то же время в 2026 году запланированные расходы России на оборону составят $210 млрд, кроме того, запланировано увеличение производства беспилотников и управляемых авиационных бомб. Но увеличить производство ракет страна-агрессор не имеет.

Также в Офисе президента сообщили, что Зеленский согласовал основные направления дальнейшей санкционной работы Украины. "Это санкции партнеров, к которым мы даем свои предложения, наши санкции, которые во многом являются общими с санкциями других европейских стран, а также наши дальнобойные санкции, которые действуют непосредственно и быстро", – пояснил Зеленский.

Он пояснил, что это на направления:

расширение санкционных списков – чтобы в них включили еще больше российских предприятий, которые задействованы в производстве ракет и другого оружия;

определение приоритетных целей для "дальнобойных" санкций на ближайшее время (с участием глав Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины);

активное сотрудничество для синхронизации санкций, которые уже применяются партнерами Украины

"Больше всего влияет кумулятивный эффект санкций, и поэтому принципиально, чтобы партнеры принимали в свои юрисдикции наработки, которые уже действуют у соседей. Это требует значительной работы внутри "Группы семи" (G7, – ред.), а также в Европе – чтобы санкции Евросоюза были поддержаны Швейцарией, Норвегией, Британией и другими странами за пределами ЕС, работы с Японией, Канадой и Соединенными Штатами", – отметил Зеленский.

Он отметил, что в следующем году российские потери от санкций против нефтяных компаний могут достичь $50 млрд. Впрочем эту сумму российских потерь вполне возможно увеличить.

"Подписал и новые указы о санкциях Украины против лиц, работающих на российское военное производство и на пропаганду. И каждую схему обхода санкций будем и в дальнейшем блокировать", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия уже столкнулась с последствиями введенных США санкций против энергетических гигантов "Лукойл" и "Роснефть". В частности, акции этих компаний подешевели на 5-7%, а кроме того они начали терять свои зарубежные активы.

