Зеленский анонсировал новый зерновой коридор из Украины: через какие страны пойдет экспорт

Украина в скором времени запустит новый зерновой коридор через Молдову и Румынию. Этот маршрут экспорта будет иметь важное значение не только для самой Украины и стран-партнеров, но и для глобальной продовольственной безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом. Встреча состоялась 10 октября в Бухаресте.

"Уже скоро заработает зерновой коридор из Украины через Молдову в Румынию... Что будет иметь большое значение не только для нас, но и для Европы и мира в целом", – заявил Зеленский.

По его словам, "зерновой коридор" является яркой иллюстрацией того, каким может быть экономическое сотрудничество в формате Украина – Румыния – Молдова. Зеленский отметил, что совместные проекты создадут "очень мощную основу" не только для развития этих трех стран, но и для развития всей Европы.

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Он уточнил, что сотрудничество поможет всем трем странам оживить собственную экономику. В частности, оно дает стимулы для развития бизнеса и инфраструктуры, а это в свою очередь помогает создать дополнительные рабочие места.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее еще одна страна ЕС предложила новый зерновой коридор для Украины. По данным западных СМИ, в Брюсселе уже идут переговоры на этот счет.

Организация маршрутов экспорта зерна из Украины стала острой необходимостью после того, как Россия летом 2023 года сорвала действие "зеленого коридора" в Черном море. Именно по этой артерии за границу отправлялось наибольшее количество продовольствия.

Ранее, к примеру Литва открыла коридор для транзита украинского зерна. Проверки переносятся с украинско-польской границы в порт Клайпеды, что должно значительно ускорить поставки, т.к. сейчас зерно может подолгу простаивать на границе с Польшей.

Кроме того украинский альтернативный морской коридор в конце сентября продемонстрировал возможность принимать/выпускать 8 судов в день. Это столько же, сколько мы отправляли прошлой осенью, когда работала договоренность о зерне между Украиной, РФ, ООН и Турцией.

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