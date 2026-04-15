Зарплаты военных с 1 мая: сколько будут платить

В Украине с 1 мая 2026 года денежное обеспечение(зарплаты) военных не изменится. Также сохранят все существующие доплаты и премии.

Как говорится в Законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлении Кабинета министров № 168, размер дополнительных денежных выплат в месяц для военнослужащих составляет:

30 000 грн – за выполнение боевых (специальных) задач

– за выполнение боевых (специальных) задач 50 000 грн – для военных в штабах, органах управления и командовании

– для военных в штабах, органах управления и командовании 100 000 грн – в зоне активных боевых действий, или во время лечения/реабилитации после ранения, или в случае пребывания в плену

– в зоне активных боевых действий, или во время лечения/реабилитации после ранения, или в случае пребывания в плену 70 000 грн – доплата за пребывание на передовой в течение месяца

Составляющие, которые выплачиваются каждому военному в зависимости от его звания, должности и продолжительности службы:

Должностной оклад – это основная часть денежного обеспечения, которая зависит от должности военного. Высшие должности имеют большие оклады, определяющие базовый уровень денежного обеспечения. Оклад по воинскому званию – это составляющая денежного обеспечения военнослужащего, который выплачивается ему в зависимости от присвоенного воинского звания (например, рядовой, сержант, лейтенант) независимо от должности, которую занимает военнослужащий. Надбавка за выслугу лет – это выплата, которую получает военнослужащий за продолжительность своей службы в Вооруженных силах или других силовых структурах. Эта надбавка начисляется в процентах к окладам (должностного и по воинскому званию) и увеличивается с ростом количества лет службы начиная с 5% (для 1 года службы) до 50% (для 25 лет и более).

Размер награды никоим образом не зависит от того, являются они контрактниками или мобилизованными. А на нее именно влияют указанные выше факторы – в частности должность, звание.

Первое денежное обеспечение приходит уже через месяц после мобилизации или подписания контракта. Сумма выплачивается одним начислением. В ВСУ нет таких понятий, как аванс и основная выплата.

Вооруженные Силы Украины также предоставляют военнослужащим несколько видов денежных пособий:

Для оздоровления. Выплачивается раз в год в размере месячного денежного обеспечения

Выплачивается раз в год в размере месячного денежного обеспечения Для решения социально-бытовых вопросов. Например, в случае заболевания/ранения военного или членов его семьи

Например, в случае заболевания/ранения военного или членов его семьи После заключения первого контракта. От 24 224 до 30 280 гривен в зависимости от звания, если подписывается "Контракт 18-24" – 1 млн гривен

От 24 224 до 30 280 гривен в зависимости от звания, если подписывается "Контракт 18-24" – 1 млн гривен При переводе. Контрактникам предоставляется помощь при переводе из воинской части в другом гарнизоне

Напомним, как ранее писал OBOZ.UA, одну из самых больших зарплат среди министров получает глава Минздрава Виктор Ляшко – в среднем около 152 тыс. грн "чистыми" ежемесячно (данные за прошлый год). В то же время, глава правительства Юлия Свириденко в прошлом году зарабатывала в Кабмине около 92 тыс. грн. В несколько раз больше ей платили в частном вузе – "Киевской школе экономики", где премьер-министр продолжает работать до сих пор.

