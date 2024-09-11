Запрет на покупку недвижимости: страна ЕС намерена ввести ограничение для граждан России

В Латвии могут запретить гражданам России и Беларуси покупать землю в стране. Более того, министр иностранных дел Латвии Байба Браже обсудила эту инициативу с представителями других стран.

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Об этом сообщает delfi. Отмечается, что речь идет о:

Литве;

Эстонии;

Польше.

Так, парламентская коалиция концептуально договорилась, "что необходимо проанализировать предложенный Финляндией пример". В частности, там намерены найти "наилучший способ на законодательном уровне ограничить возможность для граждан России приобретать недвижимость в Латвии".

При этом подчеркивается: намерение Латвии основывается на соответствующем решении Финландии. Там недавно было принято решение запретить гражданам и юридическим лицам России приобретать недвижимость в стране.

"Цель – снизить риски для безопасности в кризисное время. Запрет распространяется на граждан и фонды из стран, которые Европейский Союз считает нарушившими территориальный суверенитет других государств и представляющими угрозу национальной безопасности Финляндии", – говорится в материале.

В то же время, отмечается, министр иностранных дел Латвии Байба Браже во время рабочей поездки в Финляндию обсудила с тамошними службами безопасности и представителями законодательной власти возможность запрета для граждан России на приобретение недвижимости. После чего "отвечая на просьбу Народно-хозяйственной комиссии Сейма оценить возможные ограничения или запреты для граждан России, Беларуси и потенциально других третьих стран на приобретение земли в Латвии, направила комиссии письмо, указав, что поддерживает эту инициативу".

Microsoft начала отключать российские компании от облачных сервисов

Тем временем, Microsoft отключила российские компании от ключевых облачных сервисов. Что значительно усложнило их работу и подчеркнуло ужесточение санкций против России.

В частности, это серьезно подрывает способность российских компаний вести бизнес, так как многие компании в России использовали эти сервисы для управления своими внутренними процессами, коммуникаций и проектного менеджмента. Изменение статуса подписок на disabled фактически означает полное отключение доступа к этим сервисам, что доставляет значительные трудности компаниям, оставшимся без облачных инструментов для работы.

Как сообщал OBOZ.UA, самой же России после ужесточения санкций пришлось закупать наличные доллары у Руанды. В частности, в январе 2024 года РФ приобрела у этого африканского государства наличной американской валюты на сумму 29,21 млн долларов. В поставке были банкноты номиналом 100 долларов. Согласно таможенной декларации, их общий вес составил 292,1 кг.

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