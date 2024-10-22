Украина получит десятки миллиардов долларов в кредит: хватит ли денег и кто именно их даст

Украина получит от стран "Большой семерки" рекордно крупную макрофинансовую помощь, которой должно хватить на закрытие всех потребностей бюджета во внешнем финансировании в 2025 году. Сумму в размере $50 млрд разделят между Европейским Союзом, США, Канадой, Японией и Великобританией.

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Об этом заявил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос"). Он подчеркнул, что пока развитие ситуации с выделением денег идет по хорошему для Украины сценарию.

Деньги условно можно разделить на две части: от ЕС (Италия, Франция и Германия) и других стран (США, Канада, Япония, Британия), но взносы будут не одинаковыми. По прогнозу Железняка, эту сумму распределят следующим образом:

ЕС – $20 млрд;

ЕС – $20 млрд;

Япония, Канада, Великобритания – $10 млрд.

Эту информацию частично подтвердили в Лондоне, где объявили, что предоставит $3 млрд. Официально, кто и сколько денег конкретно предоставит Украине, станет известен по результатам саммита G7, о которых объявят 25 октября.

Финансирование также будет поступать из разных источников. В частности, ЕС выделит свою долю через фонд Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) – эти средства придут в 2025 году и будут привязаны к выполнению определенных промежуточных маяков в Ukraine Facility Plan.

Остальные перекажут деньги в фонд Financial Intermediary Fund (FIF), созданный Всемирным банком. То есть, средства будут защищены от любой политической турбулентности, в частности связанной с результатами президентских выборов в США.

Не военная часть денег будет выделяться в течение следующих 1-2 лет. Для этого Украина должна выполнять реформы. Промежуточные маяки для получения помощи будут стандартными, считает Ярослав Железняк.

Здесь внимание. Для наших особо одаренных некоторых деятелей подчеркиваю – выполнение показателей макростабильности будет обязательным и программу МВФ нужно так же обязательно выполнять. Иначе – нет денег", – подчеркнул нардеп.

Также он напомнил, что эта программа макрофинансирования не заменой, а дополнением помощи от Международного валютного фонда. "Как бы этого ни хотелось, но деньги это не наши, а кредитные G7. Поэтому реформы нужно будет под них делать тоже", – резюмировал Железняк.

Как уже сообщал OBOZ.UA, страны G7 не планируют возвращать России замороженные средства даже после войны в Украине. Чтобы получить обратно иммобилизованные активы (а это 260 млрд евро), РФ должна компенсировать все убытки, причиненные в результате боевых действий.

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