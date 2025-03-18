Замена наличных денег? В Украине готовят запуск новой формы гривни

НБУ готовит пилотный проект по внедрению цифровой гривни. Таким образом, она станет третьей формой нацвалюты – наряду с наличной и безналичной. Ожидается, что внедрение этого механизма позволит создать целевые расходы. Впрочем, пока решение о выпуске цифровой гривни не принято.

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Об этом сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, передает Центр экономической стратегии (ЦЭС). Он объяснил: цифровые деньги смогут предоставлять возможность программируемости – например, когда платеж происходит автоматически при выполнении определенных условий.

"Ели, допустим, в магазине определенные товары будут закодированы: это – строительные материалы, а это – книги, то гораздо проще, если у этих денег есть примечание, что ими можно оплатить только строительные материалы. Тогда "сникерс" с "кока-колой" этими деньгами оплатить нельзя", – рассказал Шабан.

В то же время, подчеркнул он, после того как торговец получит цифровые гривни, на его кошельке они не будут числиться как целевые. Т.е., он сможет использовать их по своему желанию.

Впрочем, о полноценном запуске цифровой гривни речь сейчас не идет. По словам Шабана, сейчас НБУ планирует лишь пилотировать определенные технологические аспекты – чтобы подтвердить или опровергнуть те или иные гипотезы.

"Мы хотим это делать в открытой среде, то есть с реальными участниками, как владельцами кошельков, которые будут эти пилотные гривны тратить. Так и с мерчантами, которые эти гривны будут принимать", – рассказал заместитель главы НБУ.

В целом же, резюмировал он, цифровая гривня станет лишь дополнением к уже существующим формам –наличной и безналичной. А потому, украинцы смогут самостоятельно решать, пользоваться этим инструментом, или нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года. Выводу подлежат копейки различных номиналов.

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