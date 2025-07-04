"Замена" долларов на евро: украинцам рассказали, стоит ли обменивать валюту

Несмотря на существенный рост курса евро в Украине (с начала лета официальный подскочил более чем на 2 грн), в банковском секторе не советуют украинцам переводить в эту валюту, в частности, доллары. Ведь, утверждается, фундаментальных причин для существенных курсовых колебаний нет, а потому, все возможные изменения будут носить ситуативный характер.

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Об этом OBOZ.UA рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, глава правления Глобус банка Сергей Мамедов. Он также выразил мнение, что украинцам не стоит с скупать евро. Хотя бы потому, что в июле его курс "скорее всего, будет удерживаться в диапазоне 46,5-50 грн". Т.е., продолжения существенного роста, считает банкир, не произойдет.

"Основные резервные валюты продолжают выполнять роль стабилизаторов мировой экономики, не показывая признаков глубокой девальвации. Именно поэтому я бы не советовал гражданам необдуманные эмоциональные шаги, как, например, скупку евро или перевод сбережений с доллара в евро", – рассказал Мамедов.

При этом он подчеркнул: курс евро в Украине в значительной степени определяется не внутренними факторами, а глобальными процессами. Так:

В отличие от доллара, "более чувствительного к действиям Нацбанка", евровалюта ориентируется на мировые тенденции.

Соотношение доллар/евро служит барометром международного напряжения.

"Соответственно, дальнейшее обострение геополитической ситуации может поддержать укрепление евро до 1,2 за доллар. В то же время, в случае достижения торговых компромиссов между ЕС и США, возможен возврат пары до уровня 1,05-1,1", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем в ближайшее время Украина не будет отказываться от гривни ради перехода на евро. Как рассказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, это очень далекая перспектива. Ведь только оценка готовности и необходимости такого перехода будет осуществляться через 10-15 лет.

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