Поляки готовятся полностью перекрыть границу Украины: что известно о новой блокаде

Поляки продолжают блокировать 6 из 9 пунктов пропуска на границе с Украиной. Фермеры хотят перекрыть не только авто, но и железную дорогу и подъезды к морским портам. При этом от польских пограничников Госпогранслужба не получала никаких официальных уведомлений.

Так, полная блокада границы, согласно заявлениям польских фермеров, назначена на 20 февраля. Однако, как рассказал 19 февраля спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, ни сами протестующие, ни польская таможня формально так и не уведомили Украину о расширении акций протеста.

На прошлой неделе польские фермеры уже расширили блокаду на пункт пропуска Корчева – Краковец. Теперь целом блокируются шесть пунктов пропуска: "Корчева – Краковец", "Зосин – Устилуг", "Долгобычув - Угринов", "Медыка – Шегини", "Ягодин – Дорогуск" и "Гребенное – Рава-Русская".

"Надо учитывать, что на границе с Польшей функционирует 9 направлений, 6 из которых на данный момент заблокированы или где движение значительно затруднено для грузовых транспортных средств. При том, что среди этих шести – 4 являются наибольшими пунктами пропуска через которые могут пересекать границу грузовика весом более 7,5 тонн", – сказал он.

Кроме того, по словам Демченко, остающиеся три направления имеют свои особенности. "Где-то могут пересекать границу пустые грузовые транспортные средства весом более 7,5 тонн, а другие направления – это для движения меньших грузовиков в обоих направлениях", – констатировал спикер.

Почему поляки блокируют границу?

Главная причина протестов фермеров по всей Европе – недовольство "Зеленым соглашением". Это правила, которые обязывают всех фермеров на территории ЕС постепенно отказаться от вредных для экологии пестицидов, удобрений, а также соблюдать жесткие требования и постепенно переходить на производство "здоровых" продуктов.

Однако поляки решили заодно разобраться и с поставками из Украины. Именно поэтому 19 февраля они планируют завершить протесты против "Зеленого соглашения" внутри Польши, а с 20 февраля перекрыть границы с Украиной. На границе с Украиной они потребуют "остановки неконтролируемого импорта сельхозпродукции из Украины" и отмены "Зеленого соглашения".

Конечно, к "Зеленому соглашению" в ЕС Украина пока никакого отношения не имеет (уже после членства эти правила распространятся и на нас). Также сомнительны утверждения по "неконтролируемому экспорту сельхозпродукции". На самом деле, большинство зерна проходит транзитом через Польшу, объясняла OBOZ.UA Ирина Коссе, эксперт по инфраструктуре.

Поляки недовольны тем, что украинское зерно гораздо дешевле польского. Фермеры в Украине не должны соблюдать жесткие "зеленые" нормы, работают на больших площадях, с более плодотворными землями, а еще и платят зарплаты, которые в разы ниже польских. Все это вроде бы делает польскую продукцию дороже: конкурировать с Украиной они не могут.

"Украинские фермеры с польскими всегда найдут понимание, это польские лоббисты с украинскими договориться не могут", – рассказывает президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак. По его словам, "коридор" для украинской агропродукции через Польшу существовал прежде всего для того, чтобы вместе с польскими коллегами можно было экспортировать товар в страны, нуждающиеся в этом товаре.

Частично представитель украинских фермеров согласен с польскими коллегами. Действительно, дешевое украинское зерно, стоимость которого уже приближается к себестоимости производства, более привлекательно для покупателя. Но даже если злоупотребления и были, они точно не могут повлиять на ситуацию с польскими ценами.

Информация о "неконтролируемом импорте" – манипуляция, которой пользуются польские политики. Как и в любой стране, у Польши есть и свои группы евроскептиков, которые с радостью возглавят протесты против "зеленых правил ЕС", есть и те, у кого есть связи с РФ и готовы дестабилизировать отношения с Украиной.

Какими могут быть последствия полной блокады границы

Как считает Коссе, ситуация скажется на обеих странах – и на Украине, и на Польше. Однако сильнее всего пострадают украинские экспортеры. "Мы потеряем, Украина потеряет больше", – отметила эксперт.

Она объяснила, что к наибольшим проблемам приведет именно ж/д блокада. Ведь, когда польские перевозчики и фермеры перекрывают только автомобильные пункты пропуска, больше страдает украинский импорт, чем экспорт. Теперь это може измениться.

"Очень много импорта, в основном с высокой стоимостью, едет фурами. Большинство этих поставок – через польскую границу. Поэтому страдали получатели товаров из Европы, которые ждали лекарства, технику и другие товары", – объяснила Коссе.

В такой ситуации среди экспортеров наибольшие потери несли продавцы древесины. Однако если перекроют железную дорогу, в первую очередь пострадают:

Добывающая отрасль. "На железной дороге за границу вывозится много руды, это железная и марганцевая руда", – объяснила Коссе.

Производство строительных материалов, которые тоже активно экспортируются.

Аграрный сектор. "30-40% (объема экспорта. – Ред.) – это все-таки зерно, растительное масло и другие продукты агропереработки", – напомнила эксперт.

Но за блокаду придется платить не только бизнесу. Только в феврале бюджет Украины недополучит 7,7 млрд грн, подсчитал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

"Если граница не будет деблокирована до конца месяца бюджет страны потеряет 7,7 млрд грн поступлений", – отметил нардеп. Он уточнил, что это поступления от таможни. "Для нас это очень ощутимо. Особенно в феврале", – добавил Гетманцев.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, блокировка транспорта – в частности, автобусов с пассажирами – на польской границе будет иметь тяжелые социально-политические последствия для обеих стран. Более того, это является прямой угрозой безопасности обороняющейся страны.

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