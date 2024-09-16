Законопроект о повышении налогов для украинцев снова переписали: какой пункт внесли "слуги народа"

В законопроект о масштабном повышении налогов в Украине во время подготовки к повторному первому чтению вернули пункт о 50%-ном налоге на прибыль банков. На этом настаивали народные депутаты из "Слуги народа", а Министерство финансов и Национальный банк – были категорически против.

Видео дня

Об этом сообщил первый замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос"). "В документе все то же, что и было в предыдущем провалившемся законопроекте плюс повышение налога на банки", – написал Железняк, отметив, что таким образом налоговые изменения принесут 58 млрд в 2024 году, и 137 млрд грн в 2025-м.

При этом сегодня, 16 сентября законопроект № 11416-д будет рассматривать налоговый комитет. Железняк прогнозирует, что документ будет одобрен к рассмотрению в Верховной Раде в повторном первом чтении. Остальные предложения остались без изменений:

повышение военного сбора с 1,5% до 5%;

увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП;

1% на всех форм ФЛП 3-й группы;

авансовые взносы на АЗС;

25% прибыли на финучреждения

помесячная отчетность НДФЛ.

Железняк считает, что изменения не успеют принять до 1 октября. Однако, по его словам, новые налоги будут введены "задним числом" именно с этом даты.

Напомним, сейчас в Украине действует временное повышение ставки налога на доходы банков – с 18% до 25-50%. Ставка 50% была предусмотрена только на 2023 год.

Ранее депутаты Верховной Рады на заседании 3 сентября не смогли принять законопроект о повышении налогов. Во время голосования в первом чтении не хватило двух голосов.

Как сообщал OBOZ.UA, весь украинский бизнес в условиях полномасштабной войны должен отказаться от схем уклонения от уплаты налогов, зарплат в конвертах и работы в тени. И если правительство, прежде чем повышать налоги, не обеспечит значительную детенизацию и соблюдение единых правил всеми представителями бизнеса, от повышения налогов пострадает белый бизнес.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!