"Я уверен": Зеленский рассказал, будет ли помощь от США и сколько времени для этого есть

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он уверен, что Конгресс США примет положительное решение по выделению помощи стране в размере 50 млрд долларов. На принятие этого решения есть месяц.

"Надежда на Конгресс есть. Я уверен, что будет позитив. Иначе не понимаю, в каком мы мире начинаем жить. Точно в другом. Они знают, что нам нужны деньги в течение месяца. Я встречался с сенаторами, с обеими партиями.. .Нам нужно решение в течение месяца. Относительно ПВО также знают наш запрос. Если будем говорить об этом, проговорим наше видение сегодня. .

Следует отметить, что Зеленский 17 февраля провел встречу с делегациями Сената и Палаты представителей Конгресса США на полях Мюнхенской конференции по безопасности. На встрече стороны обсудили первоочередные оборонные нужды Украины. В частности, речь шла о дополнительных артиллерийских системах, снарядах, дальнобойном оружии, средствах радиоэлектронной борьбы и об усилении противовоздушной обороны.

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки ушла на перерыв, так и не рассмотрев законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Американские законодатели вернутся к работе 28 февраля.

Как известно, 13 февраля Сенат США поддержал законопроект, предусматривающий выделение в общей сложности $95,3 млрд в помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из них $60 млрд должно уйти Украине. Впрочем, решение Сената недостаточно для выделения денег – законопроект должен пройти Палату представителей.

Напомним, что в $60 млрд для Украины входят:

– $19,85 млрд на вооружение и технику США, предоставленную Украине из запасов Пентагона;

– $13,8 млрд на закупку вооружения и боеприпасов с оборонно-промышленной базы США;

– $14,8 млрд на продолжение обучения украинских военных, обмен разведданными и другие меры поддержки;

– $7,85 млрд на прямую бюджетную поддержку Украины;

– $1,58 млрд в поддержку развития украинской экономики в приоритетных секторах.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Двухпартийная группа американских законодателей представила еще один законопроект о помощи Украине. В него авторы внесли предложения по защите границ США, убрали гуманитарную составляющую, оставив финансирование только военной помощи Украине и Израилю.

– В Пентагоне пообещали, что смогут обеспечить отправку новых пакетов помощи Украине в сжатые сроки сразу после того, как Конгресс США примет соответствующий законопроект. На это оборонному ведомству понадобится всего несколько дней.

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