"Я хотел бы, чтобы он смог": Зеленский оценил шансы Трампа снизить цены на нефть

Президент США Дональд Трамп на сегодняшний день имеет самые большие рычаги влияния на цены на нефть и он имеет реальную возможность их снизить, что больно ударит по экономике России. Потому от цен на нефть может зависеть дальнейший ход войны.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами. Таким образом, он ответил на вопрос, будет ли подниматься вопрос снижения цены на нефть, во время его визита в Саудовскую Аравию, куда он прибудет 18 февраля.

"Я не знаю, кому это может удаться – снизить цены. Я считаю, что наибольший ресурс есть к этому именно у президента Трампа, что он самый сильный в этом направлении, в энергетике, и имеет это в руках. И я думаю, что он, если поставил цель, сможет снизить цены, я бы хотел, чтобы он смог", – признался Зеленский.

Он подтвердил, что будет поднимать в Эр-Рияде тему цен на нефть, но важнейшее влияние остается в США. Также президент согласился с тезисом Трампа о том, что война закончится быстрее, если цены на нефть упадут, поскольку это ударит по позициям кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Я, безусловно, с ним соглашаюсь, что это повлияет на окончание войны и возможно, как он говорит, война закончится быстрее. Я также считаю, что это ускорит завершение войны и поставит Путина в слабую ситуацию", – заметил Зеленский.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за падения мировых цен на нефть и повышения выплат нефтеперерабатывающим предприятиям в январе бюджетные доходы России от экспорта нефти почти достигли годового минимума – $5,8 млрд. Впрочем, эта статистика не отражает влияния "нефтяных" санкций США, поскольку они были введены 10 января, а нефтедоллары подсчитаны на основе данных о добыче и ценах в декабре. При этом средняя декабрьская стоимость сибирской нефти Urals составила 63,44 доллара за баррель.

А уже после введения нефтяных санкций Россия оказалась перед возможностью потери двух крупнейших покупателей своей нефти – Индии и Китая. В 2024 г. нефтяной импорт этих стран на 36% и 20% приходился на Россию, но после введенных санкций США китайские и индийские компании практически остановили закупку новой нефти в РФ.

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