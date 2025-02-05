Доходы бюджета России от нефти упали до минимума за год: сколько заработала "бензоколонка Европы"

Россия теряет нефтяные поступления. В январе бюджетные доходы от экспорта черного золота почти достигли годового минимума – $5,8 млрд. Причиной стали падение мировых цен на нефть и повышение выплат нефтеперерабатывающим предприятиям.

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Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные российского минфина. Отмечается, что эти данные пока не отражают влияние "нефтяных" санкций США, поскольку они были введены в январе, а приток нефтедолларов подсчитаны на основе декабрьской добычи и цен.

Так, связанные с нефтью налоговые поступления в казну страны-агрессоры составили 572,6 млрд рублей ($5,8 млрд) против 501,2 млрд рублей в предыдущем году. Общая выручка от нефти и газа составила 789,1 млрд. рублей, а около 73% из них приходится на сырую нефть и продукты нефтепереработки (675,1 млрд. рублей в прошлом году).

Налоговые поступления рассчитывались исходя из средней декабрьской стоимости сибирской нефти Urals в 63,44 доллара/баррель. Хотя это почти на 2% больше, чем годом ранее, этот показатель все еще близок к годовому минимуму по отношению к среднемесячной цене.

По бюджету также отразились и государственные субсидии российским нефтепереработчикам. По данным Минфина РФ, в прошлом месяце правительство выплатило производителям бензина и дизеля за поставки топлива на внутренний рынок 156 миллиардов рублей (эквивалент 1,6 млрд долларов) – это максимальная сумма за пять месяцев.

В то же время, средний курс российского рубля составил 102,4737 за доллар, что почти на 13% меньше, чем год назад. Это, напротив, способствует увеличению поступлений в бюджет в местной валюте.

Январские доходы России от газовой промышленности выросли почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году – до более чем 216 млрд рублей. Это объясняется ростом трубопроводного экспорта и спроса на внутреннем рынке.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в декабре экспорт сырой нефти из России по морю упал до минимальной отметки за 16 месяцев – с августа 2023 года. Однако падение объемов продаж компенсируется ростом котировок на российскую нефть.

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