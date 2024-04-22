Выплаты по 400 тыс. грн на ребенка не помогут поднять рождаемость: в Кабмине раскритиковали идею

Идею об увеличении пособия при рождении ребенка с текущих 41,28 тыс. грн до более 384 тыс. раскритиковали в Министерстве социальной политики. Там заявили: опыт других стран показывает, что повышение выплат обычно не помогает резко увеличить рождаемость. Для достижения этой цели нужно использовать другие инструменты, например, обеспечение семей жильем.

Об этом рассказала замминистра соцполитики Дарина Марчак на форуме "Демографическое будущее Украины: Стратегия устойчивости и восстановления". "Решение проблемы демографии обычно имеет классическое решение – повышение рождаемости. Однако, проанализировав ситуацию, мы получили удививший меня вывод. Решения о повышении выплат на рождение детей не работают почти ни в одной стране", – заявила Марчак.

Она также добавила, что даже если рост пособия статистически увеличивает рождаемость, это происходит за счет граждан с самым низким уровнем достатка. Многие из них в итоге отказываются от детей.

"В решении проблемы демографии действительно работают другие решения", – сказала Марчак. По ее словам, главными критериями являются:

наличие индивидуального жилья;

экономическая самодостаточность семьи;

наличие источников финансирования.

"Семья, желающая завести ребенка, скорее не будет это делать, если не будет уверена, что сможет дать качественное образование... Далее – вопрос наличия базовых социальных услуг. Также то, о чем не принято говорить в Украине – комфортно ли тебе, когда ты выходишь на улицу: можешь ли ты проехать с детской коляской по дороге или удобному тротуару; есть ли площадки для детей, есть ли парки, беговые и велосипедные дорожки, спортивные площадки", – рассказала чиновница.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что в бюджете Украины пока нет средств на повышение выплат на детей до 380 тыс. грн. "Каждая гривня, заработанная украинским бюджетом, идет в поддержку Сил безопасности и обороны", – объяснял глава правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Верховную Раду был подан законопроект об увеличении выплаты пособия при рождении ребенка с текущих 41,28 тыс. грн до более 384 тысяч. Депутаты предлагают привязать расчет пособия при рождении ребенка к размеру прожиточного минимума, установленного на период его появления на свет. Таким образом, если законопроект будет принят:

на первого ребенка государство должно будет предоставлять помощь в размере, кратном 150 размерам прожиточного минимума – по состоянию на март 2024 года это 384,5 тыс. грн;

на второго ребенка – в 100 прожиточных минимумов, это 256,3 тыс. грн;

на третьего и каждого следующего ребенка – в 50 прожиточных минимумов, т. е. по 128,2 тыс. грн.

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