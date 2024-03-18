Денег на детей нет: премьер-министр рассказал, когда в Украине могут увеличить выплаты при рождении

Идею об увеличении выплаты пособия при рождении ребенка с текущих 41,28 тыс. грн до более 384 тысяч могут отложить. Причина – отсутствие у страны необходимых для этого средств, ведь "каждая гривна, заработанная украинским бюджетом, идет в поддержку Сил безопасности и обороны".

Об этом в эфире телемарафона сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: возможность мотивировать украинцев рожать детей с помощью больших выплат появится только если будут привлекаться "дополнительные средства от партнеров".

"Подобные инициативы (повышение выплат на детей. – Ред. ) чрезвычайно важны, их нужно обработать с точки зрения источника финансирования. Сегодня каждая гривня, заработанная украинским бюджетом, идет в поддержку Сил безопасности и обороны. Если мы сможем привлекать дополнительные средства от партнеров на эти цели (выплаты. – Ред.), это будет прекрасно и будем работать с Минфином, чтобы мотивировать молодые украинские семьи заводить как можно больше детей", – говорится в сообщении.

Деньги для будущих родителей важны

При этом глава правительства признал: финансовая поддержка от государства играет одну из ключевых роль в решении украинцев заводить детей. Другими же важнымы факторами, по его словам, являются стабильность и безопасность.

"Когда человек имеет безопасные условия, работу, прогнозируемое будущее. ... Финансовая поддержка от государства также играет огромную роль и фактически стоит на втором месте после названных мной факторов", – констатировал премьер.

В Украине хотят выплачивать почти 400 тысяч на детей

Заявление Шмыгаля, вероятно, стало, реакцией на подачу в Верховную Раду законопроекта об увеличении выплаты пособия при рождении ребенка с текущих 41,28 тыс. грн до более 384 тысяч. Таким образом нардепы хотят повысить уровень господдержки семей с детьми, а также простимулировать рождаемость.

Депутаты предлагают привязать расчет пособия при рождении ребенка к размеру прожиточного минимума, установленного на период его появления на свет. Таким образом, если законопроект будет принят:

на первого ребенка государство должно будет предоставлять помощь в размере, кратном 150 размерам прожиточного минимума – по состоянию на март 2024 года это 384,5 тыс. грн;

на второго ребенка – в 100 прожиточных минимумов, это 256,3 тыс. грн;

на третьего и каждого следующего ребенка – в 50 прожиточных минимумов, т. е. по 128,2 тыс. грн.

В то же время всю сумму сразу не будут выплачивать. Так, единовременную выплату сразу после рождения предлагается установить на уровне 20 размеров прожиточного минимума. В настоящее время это 51,3 тыс. грн.

"Остальная сумма пособия на первого-третьего и каждого последующего ребенка выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом министров Украины", – говорится в документе.

Впрочем, существуют и риски подобного резкого повышения размера выплат. Так, критики подобных мер обычно акцентируют на вероятности того, что лица из слоев населения, подверженных, к примеру, различным зависимостям, могут начать заводить детей исключительно ради выплат. Что в долгосрочной перспективе может обернуться для государства значительными проблемами, связанными с ростом таких детей в неблагоприятных и даже опасных условиях.

Выходом из ситуации может стать создание ограничительных мер, направленных на то, чтобы максимально сократить случаи рождаемости детей ради денег.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, статус безработного не освобождает лицо от уплаты алиментов на ребенка. Более того, нарушение в выплате алиментов может иметь серьезные последствия – в частности, принуждение к общественно-полезным работам или даже тюремный срок.

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