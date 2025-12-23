Выплаты и льготы для I, II и III групп инвалидности в Украине: на что рассчитывать в 2026 году

Украинское законодательство гарантирует ряд льгот и выплат гражданам с инвалидностью. В частности, такие люди имеют право на материальную поддержку, бесплатное медицинское обслуживание, льготный транспорт и программы реабилитации.

Видео дня

Поскольку не все украинцы с инвалидностью знают о гарантиях, предоставляемых государством, OBOZ.UA собрал необходимую информацию, которая будет им полезной в 2026 году.

Пенсионные выплаты

Лица с инвалидностью имеют право на соответствующую пенсию. Согласно данным Пенсионного фонда Украины, ее величина зависит от группы инвалидности и страхового стажа лица:

I группа – 100% пенсии по возрасту;

– 100% пенсии по возрасту; II группа – 90% пенсии по возрасту;

– 90% пенсии по возрасту; III группа – 50% пенсии по возрасту.

В страховой стаж засчитывается период от установления инвалидности до достижения 60 лет. Пенсия назначается при условии наличия достаточного страхового стажа.

Государственные льготы

Кроме того, закон "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине" предоставляет людям с инвалидностью право на:

первоочередность при улучшении жилищных условий ;

; приоритетное прохождение через границу для I группы;

для I группы; бесплатные санаторно-курортные путевки по медицинским показаниям;

по медицинским показаниям; право на первоочередное обслуживание в транспортных кассах (I и II группы);

бесплатные реабилитационные программы, протезы, слуховые аппараты и другие медицинские средства;

бесплатный проезд в городском транспорте (кроме маршрутных такси) для I и II групп и детей с инвалидностью;

бесплатные медикаменты для получателей минимальной пенсии или социальной помощи, а также 50% скидка на лекарства для I и II групп.

Жилищно-коммунальные льготы

Лица с инвалидностью могут оформить субсидию на коммунальные услуги. Кроме того, лиц с инвалидностью вследствие войны (ОИВ) освобождают от оплаты коммунальных услуг из расчета 21 кв. м на человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Расширенные льготы для ОИВ

Людям с инвалидностью вследствие войны гарантируют сохранение рабочего места при сокращениях и выплату больничных в размере 100% независимо от стажа работы. Также они имеют расширенный перечень льгот:

внеочередное зубное протезирование;

дополнительные 14 дней оплачиваемого отпуска;

внеочередной капитальный ремонт жилья;

ежегодные медицинские осмотры и бесплатные медикаменты;

внеочередное получение земельного участка;

льготные кредиты на строительство или ремонт жилья;

обеспечение топливом для домов без центрального отопления.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине могут кардинально изменить помощь для семей, которые воспитывают детей с инвалидностью. При этом выплаты для таких семей "привяжут" к минимальной зарплате, а не прожиточному минимуму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!