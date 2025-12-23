Выплаты и льготы для I, II и III групп инвалидности в Украине: на что рассчитывать в 2026 году
Украинское законодательство гарантирует ряд льгот и выплат гражданам с инвалидностью. В частности, такие люди имеют право на материальную поддержку, бесплатное медицинское обслуживание, льготный транспорт и программы реабилитации.
не все украинцы с инвалидностью знают о гарантиях, предоставляемых государством
Пенсионные выплаты
Лица с инвалидностью имеют право на соответствующую пенсию. Согласно данным Пенсионного фонда Украины, ее величина зависит от группы инвалидности и страхового стажа лица:
- I группа – 100% пенсии по возрасту;
- II группа – 90% пенсии по возрасту;
- III группа – 50% пенсии по возрасту.
В страховой стаж засчитывается период от установления инвалидности до достижения 60 лет. Пенсия назначается при условии наличия достаточного страхового стажа.
Государственные льготы
Кроме того, закон "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине" предоставляет людям с инвалидностью право на:
- первоочередность при улучшении жилищных условий;
- приоритетное прохождение через границу для I группы;
- бесплатные санаторно-курортные путевки по медицинским показаниям;
- право на первоочередное обслуживание в транспортных кассах (I и II группы);
- бесплатные реабилитационные программы, протезы, слуховые аппараты и другие медицинские средства;
- бесплатный проезд в городском транспорте (кроме маршрутных такси) для I и II групп и детей с инвалидностью;
- бесплатные медикаменты для получателей минимальной пенсии или социальной помощи, а также 50% скидка на лекарства для I и II групп.
Жилищно-коммунальные льготы
Лица с инвалидностью могут оформить субсидию на коммунальные услуги. Кроме того, лиц с инвалидностью вследствие войны (ОИВ) освобождают от оплаты коммунальных услуг из расчета 21 кв. м на человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью.
Расширенные льготы для ОИВ
Людям с инвалидностью вследствие войны гарантируют сохранение рабочего места при сокращениях и выплату больничных в размере 100% независимо от стажа работы. Также они имеют расширенный перечень льгот:
- внеочередное зубное протезирование;
- дополнительные 14 дней оплачиваемого отпуска;
- внеочередной капитальный ремонт жилья;
- ежегодные медицинские осмотры и бесплатные медикаменты;
- внеочередное получение земельного участка;
- льготные кредиты на строительство или ремонт жилья;
- обеспечение топливом для домов без центрального отопления.
в Украине могут кардинально изменить помощь для семей, которые воспитывают детей с инвалидностью. При этом выплаты для таких семей "привяжут" к минимальной зарплате, а не прожиточному минимуму.
