Украина может ратифицировать соглашение с США на этой неделе: что известно

Украина уже на следующей неделе может ратифицировать историческое соглашение с США о сотрудничестве в сфере недр и создании инвестфонда. Документ предусматривает бессрочное действие, возможность прибыли для обеих сторон и не требует изменений в Конституцию.

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Об этом рассказал первый заместитель главы Верховной Рады Украины Александр Корниенко в эфире телемарафона. По его словам, вероятность вынесения вопроса на голосование очень высока, хотя точная дата, как всегда, официально не объявляется.

Корниенко подчеркнул, что верит в положительное решение парламента, поскольку соглашение действительно историческое для Украины. "Я верю в то, что оно соберет необходимое количество – 226 голосов ", – заявил политик. Соглашение с США должно стать весомым шагом к энергетической независимости Украины, привлечению иностранных инвестиций и интеграции в глобальные экономические процессы.

По словам Корниенко, документ касается "нашего общего с Соединенными Штатами будущего", а Украина получит шанс оставаться в центре внимания, поддержки и инвестиций мощнейшей экономики мира. Он также заверил, что ратификация соглашения не потребует изменений в Конституцию Украины.

"Пока об изменениях в Конституции речь не идет. Не требует международного договора никаких изменений", – сказал он. В то же время, возможно, потребуется корректировка действующего законодательства для практической имплементации положений соглашения.

На вопрос, нужно ли заключение Конституционного суда перед ратификацией, заместитель председателя ВР отметил, что такой практики не существует. Он подчеркнул, что соответствующие службы парламента проверят документ на предмет соответствия Конституции. "Хочу напомнить всем, кто хотел бы этой темой манипулировать: у нас есть единственный по Конституции орган, определяющий конституционность – это Конституционный суд Украины", – подчеркнул Корниенко.

Хотя официальная дата еще не объявлена, уже несколько источников указывают на вероятность голосования за соглашение 8 мая. В частности, нардеп Ярослав Железняк сообщил, что экстренное заседание парламента по этому поводу может состояться именно в этот день.

Корниенко отметил, что скорая ратификация – это общая позиция и президента, и правительства. По его словам, в контексте агрессивных действий РФ, особенно в канун 9 мая, важно продемонстрировать единство и стратегическое партнерство с США. "Нам нужно дать нашим американским партнерам, президенту Трампа очень серьезные основания говорить, что безопасно мы вместе с США шагаем к справедливому миру в этой ужасной войне", – отметил он.

По словам Железняка, в ратификации нуждается только основная часть соглашения. Два других технических соглашения являются имплементационными и требуют только подписания, а не голосования в Раде.

Документ является бессрочным, однако стороны могут пересмотреть условия через 10 лет, в частности, по распределению доходов или возможному прекращению действия договора. Ожидается, что фонд, который будет создан по результатам ратификации, станет основным каналом для американских инвестиций в восстановление и развитие энергетического сектора Украины, включая добычу полезных ископаемых.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, президент Владимир Зеленский заявил, что запланированная на этот год помощь от Соединенных Штатов составляет $15 млрд, и такая же сумма на следующий. Однако благодаря Инвестиционному фонду восстановления, созданному соглашением о недрах, запланированных на 2026 год $15 млрд можно получить уже в этом году.

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