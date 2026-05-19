Выезд из Украины в ЕС усложнился: на границе выстроились десятки машин

На пункте пропуска "Шегини – Медика" на границе с Польшей возникли технические проблемы с польской стороны. Из-за этого оформление транспорта и пешеходов происходит в замедленном режиме.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ). Поэтому пограничники советуют путешествующим выбирать альтернативные пункты пропуска.

Ситуация сейчас

Частично не функционирует база данных пограничной службы Польши, которая используется для оформления легковых и грузовых автомобилей, автобусов и пешеходов в обоих направлениях.

На выезд из Украины накопилось более 50 легковых автомобилей.

На въезд в Украину – очереди нет.

Автобусы и пешеходы не накапливаются.

Учитывая это в ГПСУ просят учесть указанную информацию при планировании поездки и выбирать альтернативные не загруженные пункты пропуска. А именно:

"Смильница";

"Нижанковичи";

"Грушев";

"Рава-Русская";

"Угринов".

На границе может появиться новый пункт пропуска

Украина и Молдова продвигают строительство моста через Днестр между Ямполем и Косеуцем, который будет иметь стратегическое значение не только для двусторонней торговли, но и для общей безопасности логистических маршрутов. Такой инфраструктурный проект позволит значительно сократить время перевозок, разгрузить другие пограничные переходы и создать новый стабильный маршрут для международного грузового и пассажирского транспорта.

Кроме того, планируется открытие совместного автомобильного пункта пропуска на украинской стороне, что позволит значительно упростить процедуры пересечения, сократить очереди и повысить эффективность таможенного и пограничного контроля

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на пограничном пункте пропуска Рава-Русская (Польша) с 24 апреля до начала июня будет продолжаться ремонт дорожного покрытия, из-за чего движение транспорта организуют по одной полосе в обе стороны. В этот период возможны задержки и изменения в ритме пропуска, поэтому украинцам стоит заранее планировать поездки.

