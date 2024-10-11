Всемирный банк создал фонд для Украины на $50 млрд: откуда возьмут деньги

Всемирный банк создаст фонд помощи Украине, который будут наполнять за счет замороженных активов России. Взносы будут вносить правительства США, Канады и Японии.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники. Новый фонд обеспечит выполнение обещания группы Большой семерки предоставить Украине до $50 млрд дополнительного финансирования до конца года.

Новый фонд позволит неевропейским странам участвовать в широкой кредитной программе для Украины. Впрочем, точные суммы вкладов США, Японии и Канады пока не определены, но ясно, что их обеспечат процентами от замороженных российских активов.

Соответствующее решение Исполнительный совет Всемирного банка принял на следующий день после того, как Совет Европейского Союза проголосовал за выделение Украине макрофинансовой помощи на 35 млрд евро. Как утверждается, единственной, кто выступил против, была Россия.

Старший директор Центра геоэкономики Атлантического совета Джош Липски уверен, что эти шаги позволят странам G7 существенно увеличить финансирование Украины. Соответствующее обязательство лидеры G7 взяли на себя на июньском саммите.

"Это сумма, которая изменяет правила игры. Это реальные ресурсы на местах, которые могут иметь значение", – отметил эксперт.

Ни в Министерстве финансов США, ни в Белом доме или правительствах Японии и Канады эту информацию пока никак не комментировали.

50 млрд долларов от G7 для Украины: что известно о кредитной программе

Историческое решение о начале фонда Ukraine Facility было принято на саммите стран G7, прошедшем 13-15 июня. Объем фонда составит 50 миллиардов долларов, которые покроют за счет прибыли от замороженных российских активов. Деньги планировалось выделить ближе к 2025 году, их используют для поддержки обороны, экономики и восстановления Украины.

Согласно условию ссуды будут предоставляться каждой страной, а объем будет зависеть от размера ее экономики. Кредиты для Украины будут погашены за счет доходов от заблокированных российских активов (общая сумма – около 280 миллиардов долларов), большинство из которых заблокированы в Европе. Каждая страна-участник G7 будет нести риск предоставленных ссуд в случае, если доходы от активов будут меньше, чем предполагалось.

Эта программа макрофинансирования может использоваться для поддержки обороны, экономики и восстановления Украины. В то же время, чтобы "предотвратить мошенничество, коррупцию, конфликты интересов и нарушение правил", в ЕС создали Аудиторский совет. "Проверочная группа", на создании которой в свое время настаивала Венгрия, будет проверять использование средств.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Украина выполнила 8 из 9 задач по программе Ukraine Facility в третьем квартале 2024 года, но одна из них все еще находится на финальной стадии. Государство все еще завершает подготовку Концептуальной записки по отступлениям от обязательств по оценке воздействия на окружающую среду.

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