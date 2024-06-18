ЕС проверит, как Украина тратит 50 млрд евро помощи: аудит организовали по требованию Венгрии

В Европейском Союзе создали Аудиторский совет, который будет проверять использование средств, которые Украина получает от ЕС по рекордной программе помощи Ukraine Facility на 50 млрд евро. На создании "проверочной группы" в свое время настаивала Венгрия, которая блокировала этот пакет поддержки.

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Об формировании Аудиторского совета говорится в решении Еврокомиссии, опубликованном в Официальном журнале ЕС. В документе указано, что основная цель совета – "предотвратить мошенничество, коррупцию, конфликты интересов и нарушение правил".

"Кроме условий, будет и контроль за использованием 50 млрд евро по программе Ukraine Facility. Короче, плохая новость, если кто-то рассчитывал найти там финансы на разные телепрограммы или "гениальные" экономические иде", – прокомментировал первый замглавы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос").

В совет будут входить три члена-граждане стран ЕС с "релевантным опытом в аудите и/или антикоррупции", приобретенном на топ-должностях институтов ЕС или госорганов стран-членов. Их назначит сама Еврокомиссия. Сам аудиторский совет будет базироваться в Брюсселе. Однако в Киеве у органа буде секретариат.

"Аудиторский совет будет отчитываться перед Еврокомиссией каждые три месяца, а в случае, если станет известно о каких-либо выявленных случаях или серьезных беспокойствах по поводу неправильного управления расходами, финансируемыми в рамках Механизма Ukraine Facility - немедленно", - добавил глава налогового комитета ВР Данило Гетманцев ( "Слуга народа").

Во время утверждения рекордной программы помощи Украине Еврокомиссия согласилась на проведение аудита расхода средств из-за требования Венгрии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого называют другом российского диктатора Владимира Путина, рассчитывал, что такой пункт позволит ему в будущем заблокировать выделение средств Украине.

Это было уже вторым этапом шантажа, который Орбан устроил Евросоюзу. До этого Венгрия требовала получения средств, замороженных Евросоюзом из-за проблем с верховенством права в этой стране. Речь шла приблизительно о 30 млрд евро, 10 млрд из которых все же были разблокированы Европейской комиссией.

Как сообщал OBOZ.UA, лидеры стран "Большой семерки" решили предоставить Украине ссуды, которые будут погашаться за счет доходов от 300 млрд дол. замороженных российских активов. В результате 50 млрд дол. будут предоставлены Украине.

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